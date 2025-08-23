Arya Marriage: 12 ఏళ్ల కూతురు సమక్షంలో రెండో పెళ్లి చేసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఫొటోలు వైరల్..!

Malayalam actress arya second marriage: అనేక సూపర్ హిట్ చిత్రాలలో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించిన యాంకర్, నటి ఆర్య గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షోలో కూడా సందడి చేసిన ఆర్య.. తాజాగా తన 12 ఏళ్ల కూతురుని పక్కనపెట్టుకొని రెండవసారి వివాహం చేసుకుంది.
చాలా మంది పిల్లలు తమ తల్లి లేదా తండ్రి రెండవ వివాహానికి అస్సలు అంగీకరించరు. కానీ యాంకర్ కమ్ నటి ఆర్యకి మాత్రం.. తన 12 ఏళ్ల కూతురే పెళ్లి పెద్దగా మారి వివాహం జరిపించి.. పెళ్లిలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఇక ఆర్య మళయాళంలో అనేక సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో నటిగా, స్మాల్ స్క్రీన్ యాంకర్ గా కూడా చేసింది.
తన తల్లి ఆర్యని స్వయంగా పెళ్లి మండపానికి తీసుకొచ్చిన రోయా.. పెళ్లిలో జరిగే ప్రతి తంతులో ముందుంది. ఇక తన తల్లి మెడలో మూడు ముళ్లు పడ్డప్పుడు రోయా ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయింది. అంతా మనస్పూర్తిగా తన తల్లి పెళ్లిలో పార్టిసిపేట్ చేసింది ఆ పాప.
నటుడు మరియు కొరియోగ్రాఫర్ అయిన సిబిన్ బెంజమిన్ ని పెళ్లి చేసుకుంది ఆర్య. ఇది వారిద్దరికీ రెండవ పెళ్లి. మేలో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న వీరు.. ఇప్పుడు ఇరు కుటుంబాలు, సన్నిహితులు మరియు బంధువుల సమక్షంలో మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.
ఆర్య మరియు సిబిన్ వారి మ్యారేజ్ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో తమ అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇక ఈ జంటకు చాలా మంది సినీ సెలబ్రిటీలు మరియు అభిమానులు కంగ్రాట్స్ చెబుతూ తమ విషెస్ ని తెలియజేస్తున్నారు.
ఆర్య కుంజిరామాయణం, పావా, ఉల్టా, మెప్పాడియన్, క్వీన్ ఎలిజబెత్ వంటి సూపర్ హిట్ మలయాళ చిత్రాలలో నటించింది. అంతేకాకుండా బుల్లితెరపై కూడా ఆర్య టాప్ యాంకర్గా వెలుగొందుతోంది. అలాగే మలయాళ బిగ్ బాస్ రెండవ సీజన్లో కూడా పాల్గొంది.
ఆర్య మొదట ప్రముఖ నటి అర్చన సోదరుడు, సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్ అయిన రోహిత్ సుశీలన్ను పెళ్లి చేసుకుంది. వీరిద్దరి కూతురే రోయా. అయితే 2019లో ఆర్య తన భర్త నుండి విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించింది. డీజే సిబిన్ కూడా మలయాళ బిగ్బాస్ ఆరో సీజన్లో వైల్డ్ కార్డ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇతనికి కూడా గతంలో పెళ్లయి పిల్లలున్నట్లుగా సమాచారం.