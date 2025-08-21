Malayalam Actress Rini Ann George: మలయాళం మూవీ ఇండస్ట్రీలో మహిళలపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు మరోసారి కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. హేమ కమిటీ నివేదిక తర్వాత పలువురు సెలబ్రిటీలు.. తమకు ఎదురైన చేదు అనుభవాలను ఒక్కొక్కటిగా బయటపెడుతున్నారు. తాజాగా నటి, మాజీ జర్నలిస్ట్ రిని ఆన్ జార్జ్ .. ఓ యంగ్ పొలిటికల్ లీడర్ తనని హోటల్ రూమ్కి రమ్మంటూ వేధిస్తున్నాడని చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర ప్రకంపనలు రేపుతున్నాయి.
మహిళలపై లైంగిక వేధింపులు రోజురోజుకి విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన రిని ఆన్ జార్జ్.. ఓ యువ రాజకీయ నాయకుడు, ఎమ్మెల్యే తన పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడంటూ ఆరోపించింది. ఫైవ్స్టార్ హోటల్లో రూమ్ బుక్ చేశాను రమ్మంటూ అభ్యంతరకరమైన సందేశాలు పంపిస్తూ వేధిస్తున్నాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. అయితే ఆ యంగ్ లీడర్ పేరు గానీ, అతను ఏ పార్టీకి చెందిన వాడు అనేది మాత్రం రిని చెప్పలేదు. ఆ వివరాలు చెప్పేందుకు ఆమె నిరాకరించింది.
మూడేళ్ల క్రితం నుండి నాకు అతని నుండి అభ్యంతరకరమైన మెసేజ్లు వస్తున్నాయి. అప్పటి నుండే అతని బ్యాడ్ బిహేవియర్ ఇంకా ఎక్కువైందని వాపోయింది. ఇప్పటికే అతనిపై చాలా సార్లు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ.. ఆ సదరు పార్టీ సీనియర్ నాయకులు చర్యలు తీసుకోలేదని తెలిపింది. ఇలాంటి వాడని తెలిసిన కూడా అతనికి మాత్రం పార్టీలో ప్రముఖ పదవులు లభిస్తూనే ఉన్నాయని రిని జార్జ్ చెప్పింది.
అంతేకాకుండా అతను నువ్వు వెళ్లి ఎవరికైనా చెప్పుకో.. ఎవరు పట్టించుకుంటారంటూ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడంటూ రిని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఈ నటి వ్యాఖ్యలతో కాంగ్రెస్ పార్టీని లక్ష్యంగా చేసుకొని కేరళలోని బీజేపీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. ఆ యువ రాజకీయ నాయకుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే రాహుల్ మమ్కూతతిల్ అని.. పాలక్కాడ్ జిల్లాలోని ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం వెలుపల నిరసనకు దిగింది.
ఆ తర్వాత రచయిత్రి హనీ భాస్కరన్ కూడా రాహుల్పై ఇలాంటి ఆరోపణలే చేశారు. తన పట్ల కూడా అతను అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడని.. పదేపదే బయటికి చెప్పుకోలేని మెసేజ్లు పంపాడంటూ ఆరోపించారు. యూత్ కాంగ్రెస్లో ఆయనపై అనేక ఫిర్యాదులు వచ్చాయని చెప్పారు. కానీ ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోలేదని హనీ భాస్కరన్ ఆరోపించారు.
రిని ఆన్ జార్జ్, హనీ భాస్కరన్ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో.. రాహుల్ కేరళ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడి పదవికి రాజీనామా చేశారు. తన రాజీనామాపై ఎలాంటి ఒత్తిడీ లేదని, వ్యక్తిగత బాధ్యతగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.