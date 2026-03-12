Actor Suicide: సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉలిక్కి పడే ఘటన.. 27 ఏళ్ల చిన్న వయసులో ప్రముఖ నటుడు ఆత్మహత్య.. ఏమైందంటే..?

Malayalam child actor hari murali found dead: కేరళలోని అన్నూర్ నివాసంలో నటుడు విగత జీవిగా మారిపోయాడు. దీంతో మళయాళం ఇండస్ట్రీ అంతా తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. బాలనటుడిగా 50 కి పైగా మూవీస్ లో నటించి అందరితో శభాష్ అన్పించుకున్నాడు. కానీ ఇంత దారుణంకు పాల్పడతాడని అనుకొలేదని అందరు కన్నీటి పర్యంతమౌతున్నారు.
ఇటీవల కొంత మంది ప్రతి చిన్న విషయాలకు తీవ్ర ఒత్తిగులకు గురౌతున్నారు. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రీటీల వరకు దీనికి అతీతం ఎవరు కాదని చెప్పుకొవచ్చు. ప్రతిదానికి ఆత్మహత్యనే పరిష్కారం అన్నవిధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. దీంతో చిన్న వయసులోనే దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో చోటు చేసుకుంది.
మళయాళ ఇండస్ట్రీలో హరిమురళి బాల నటుడిగా మంచి గుర్తింపు సంపాదించాడు. ఆయన దాదాపు 50పైగా మూవీస్ లో నటించి తనకంటూ మంచి పేరు సొంతం చేసుకున్నాడు. హరి మురళి మృతిరసికన్, డాన్, అన్నన్ తంపి వంటి మూవీస్ లలో నటించాడు. అంతేకాకుండా మలయాళంలో రసికన్, అన్న న్ థంపి, మాడంబి వంటి చిత్రాలతో ఒక్కసారిగా మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాడు.
మరీ చిన్న తనంలోనే ఇంత గొప్ప క్రేజ్ తెచ్చుకున్న నటుడికి ఏమంత కష్టం వచ్చిందో కానీ.. కేరళలోని పయ్యన్నూర్ లోని తన నివాసంలో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఇంటి డోర్ ఎంతకు తెరవక పోవడంతో చుట్టుపక్కల వారికి అనుమానం వచ్చింది. ఫోన్ చేసిన ఆన్సర్ లేదు. దీంతో పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
డోర్ పగల కొట్టి లోపలికి వెళ్లి చూడగా ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత పోలీసులు హరీ మురళి డెడ్ బాడీని పయ్యన్నూర్ బేబీ మెమోరియల్ హాస్పిటల్ మార్చురీకి తరలించారు. హరిమురళి ప్రముఖ బాల నటుడిగా తన ప్రస్థానంలో ఉన్న కాలంలో అగ్ర మలయాళ తారలతో నటించాడు.
ఈ మాజీ నటుడు 2008లో వచ్చిన అన్నన్ తంపి చిత్రంలో మలయాలం సూపర్ స్టార్ మమ్ముట్టితో కలిసి నటించగా, 2004లో విడుదలైన రసికన్ చిత్రంలో దిలీప్తో కలిసి నటించాడు. అంతేకాకుండా.. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటించిన 2015 చిత్రం అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీలో కూడా నటించాడు . నటుడి ఆత్మహత్యతో మళయాళం ఇండస్ట్రీ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురైంది. అసలు ఆత్మహత్యకు ఏదైన ఆస్తి తగాదాలు ఉన్నాయా లేదా ప్రేమ వంటివి ఏమైన ఉన్నాయా అన్న కోణంలో పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.