Casting Couch: సౌత్ సినీ పరిశ్రమలో ఈమధ్య.. జరిగిన ఒక సంఘటన భారీ చర్చకు దారి తీసింది. ప్రముఖ దర్శకుడు రంజిత్ బాలకృష్ణన్పై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు రావడంతో కేరళ పోలీసులు ఆయనను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన దక్షిణాది సినీ రంగంలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా కూడా సంచలనంగా మారింది.
బాధిత నటి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ప్రకారం.. కోచిలో షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో దర్శకుడు తన కారవాన్లోకి రావాలని ఆహ్వానించాడు. అక్కడ తన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా అనుచితంగా ప్రవర్తించాడని ఆమె ఆరోపించింది. ఈ విషయాన్ని బయట పెట్టేందుకు కొంత సమయం పట్టినా, చివరకు ఆమె మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది.
పోలీసులు ఈ ఫిర్యాదును గంభీరంగా తీసుకుని వెంటనే కేసు నమోదు చేశారు. బాధితురాలి స్టేట్మెంట్ను రికార్డు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అనంతరం రంజిత్ బాలకృష్ణన్ను ఇడుక్కి ప్రాంతంలో గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అక్కడి నుంచి ఆయనను కోచికి తరలించి విచారణ కొనసాగించారు.
అరెస్ట్ చేసిన తరువాత ఆయనకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, కోర్టులో హాజరుపరిచారు. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఆయనను 14 రోజుల పాటు జుడిషియల్ కస్టడీకి పంపించారు. ఈ అరెస్ట్ ఆపరేషన్ను పోలీసులు చాలా గోప్యంగా నిర్వహించడం విశేషం. ఇది మొదటిసారి కాదు. గతంలో కూడా దర్శకుడిపై ఇలాంటి ఆరోపణలు వచ్చాయి. 2024లో ఒక నటి చేసిన ఫిర్యాదు కూడా అప్పట్లో పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది. ఆ కేసు తర్వాత కూడా పోలీసులు ఆయనపై నిఘా ఉంచినట్లు సమాచారం.
రంజిత్ బాలకృష్ణన్ మలయాళ సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ దర్శకుడిగా పేరు పొందారు. ఆయన ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించారు. ముఖ్యంగా అయ్యప్పనుమ్ కోషియం”, నాయట్టు, ఇండియన్ రూపీ.. వంటి సినిమాలు మంచి గుర్తింపు తెచ్చాయి. ఆయన పనికి జాతీయ స్థాయి అవార్డులు కూడా లభించాయి.
ఇలాంటి ప్రముఖ వ్యక్తిపై వచ్చిన ఆరోపణలు పరిశ్రమలో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. సినీ రంగంలో మహిళల భద్రతపై మరింత చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. నిజం ఏదైనా కావొచ్చు, కానీ ఈ కేసు పూర్తి వివరాలు బయటకు వచ్చేవరకు అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు.