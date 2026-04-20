Malvika Sharma: చిట్టి గౌనులో హాట్ ఫోజులతో కవ్విస్తున్న మాళవిక శర్మ..

Malvika Sharma Hot Photoshoot: ఫిల్మ్  ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ మంది హీరోయిన్స్  డాక్టర్ కాబోయి యాక్టర్ అయ్యారంటారు. కానీ మాళవిక శర్మ ‘లా’ ప్రాక్టిస్ చేస్తేనే హీరోయిన్ గా పరిచయం అయింది. ఈమె టాలీవుడ్ లో  రవితేజ హీరోగా  నటించిన 'నేల టిక్కెట్టు' చిత్రంతో   ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అయినా.. ఈ భామకు ఇప్పటికీ సరైన బ్రేక్ మాత్రం రాలేదనే చెప్పాలి. అందుకే వీలు చిక్కినప్పుడల్లా  గ్లామర్ షోతో అలరిస్తోంది ఈ లేడీ వకీల్ సాబ్.   

 
Glamourous Photos of Malavika Sharma: మాళవిక శర్మ.. నటి కాకముందు పలు ఉత్పత్తులకు మోడల్ గా పనిచేసింది. 2017లో  డెటాల్‌, మలబార్, హిమాలయా  వంటి కొన్ని టీవీ యాడ్స్ లో నటించింది. ఈమె పర్సనల్ విషయాలకు వస్తే.. నటి, మోడల్ మాత్రమే కాదు ఆమె ఓ లాయర్ కూడా. మాళవిక తన కాలేజీ రోజుల్లో మోడల్‌గా కెరీర్‌ గా ఎంచుకుంది. 

మాళవిక శర్మ విషయానికొస్తే.. కథానాయికగా కెరీర్ కంటిన్యూ చేస్తూనే లాయర్ గా కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది. తెలుగులో ‘నేల టిక్కెట్టు’ తర్వాత రామ్  సరసన 'రెడ్' చిత్రంలో నటించింది. అటు  గోపీచంద్ ‘భీమా’లో  నటించింది. 

బోలెడంత అందం ఉన్నా... మాళవిక శర్మకు హీరోయిన్ గా  సరైన బ్రేక్ మాత్రం రావడం లేదు. మహారాష్ట్రకు చెందిన ఈమె మాస్ మహారాజ్  రవితేజ హీరోగా నటించిన 'నేల టిక్కెట్టు' సినిమాతో పరిచయమైంది. ఈ సినిమా డిజాస్టర్ గా నిలవడంతో ఈమె అందానికి తగిన గుర్తింపు లభించలేదు. 

రవితేజ సరసన హీరోయిన్ గా చేసిన ‘నేల టిక్కెట్టు’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గ డిజాస్టర్ అయినా.. ఇందులో మాళవిక గ్లామర్ కు ఆడియన్స్  ఫిదా అయ్యారు. అటు తెలుగుతో పాటు తమిళంలో 'కాఫీ విత్ కాతల్' చిత్రంలో నటించింది.  ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా వర్కౌట్ కాలేదు. 

మాళవిక శర్మ.. 1999 జనవరి 26న ముంబైలో జన్మించింది. ఈమె కుటుంబం ఉత్తరాదికి చెందినవారు. చదువు కొనసాగిస్తూనే హీరోయిన్ గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి.. అటు న్యాయవాద వృత్తిలో రెండు పడవలపై ప్రయాణం కొనసాగిస్తోంది మాళవిక.  

