Mamata Banerjee Net Worth: మూడు సార్లు సీఎం అయినా సింపుల్ లైఫ్.. మమతా ఆస్తులు చూస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే..!!

Mamata Banerjee Net Worth: పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల ప్రకటనల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ వ్యక్తిగత ఆస్తులు, ఆదాయం గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి చాలా మందిలో నెలకొంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న అధికారిక సమాచారం ప్రకారం.. దీదీ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా సాధారణంగా ఉందని తెలుస్తోంది. దీదీ ఆస్తులు, అప్పులు ఎన్నో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో సమర్పించిన అఫిడవిట్ ప్రకారం, మమతా బెనర్జీ మొత్తం ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ. 16.7 లక్షలుగా వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా.. ఆమెపై ఎలాంటి అప్పులు లేవని కూడా ఆ వివరాల్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. ఇది దేశంలో ఉన్న ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులతో పోలిస్తే చాలా సాధారణ స్థాయి ఆస్తిగా చెప్పుకోవచ్చు.

ఆమె వద్ద ఉన్న ఆస్తుల్లో నగదు సుమారు రూ. 69 వేల వరకు ఉండగా, బ్యాంకులు, ఇతర ఆర్థిక సంస్థల్లో రూ. 13 లక్షలకు పైగా డిపాజిట్లు ఉన్నాయి. ఇవే ఆమె మొత్తం ఆస్తుల్లో ప్రధాన భాగంగా నిలుస్తాయి. అదనంగా, నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్లు, కొన్ని చిన్న మొత్తాల ఆర్థిక పెట్టుబడులు కూడా ఆమె వద్ద ఉన్నాయి.  

ఆభరణాల విషయానికి వస్తే, మమతా బెనర్జీ వద్ద సుమారు 9 గ్రాముల బంగారు నగలు మాత్రమే ఉన్నాయి. వీటి విలువ దాదాపు రూ. 43 వేల వరకు ఉంటుందని అఫిడవిట్‌లో పేర్కొన్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, ఆమె ఆస్తులు చాలా పరిమితంగా ఉండటం గమనించదగిన విషయం.

ఆమె ఆదాయ వనరులు కూడా పెద్దగా లేవు. ప్రధానంగా పుస్తకాల రాయల్టీలు, బ్యాంక్ వడ్డీ, ఇతర చిన్న ఆదాయ వనరుల ద్వారా ఆదాయం పొందుతున్నట్లు సమాచారం. గత కొన్నేళ్లుగా ఆమె ఈ ఆదాయాన్ని తన ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్‌లో క్రమంగా వెల్లడిస్తూ వస్తున్నారు.

ఇక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఆమెకు లభించే జీతం విషయానికి వస్తే, నివేదికల ప్రకారం నెలకు సుమారు రూ. 2.1 లక్షల వరకు వేతనం అందుతుంది. అయితే, ఈ జీతంతో పాటు ప్రభుత్వ తరఫున అనేక సౌకర్యాలు కూడా ఉంటాయి. వీటిలో అధికారిక నివాసం, ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయాలు, ప్రభుత్వ వాహనం, వైద్య సేవలు, భద్రతా ఏర్పాట్లు, వ్యక్తిగత సిబ్బంది వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి.దేశంలో ప్రముఖ నాయకురాలిగా ఉన్నప్పటికీ, మమతా బెనర్జీ వ్యక్తిగత ఆస్తులు మాత్రం సాధారణ స్థాయిలోనే ఉండటం విశేషంగా కనిపిస్తుంది.

