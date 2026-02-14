English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Mamta Mohandas Cancer: గుండుతో దర్శనమిచ్చిన ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్..క్యాన్సర్‌తో రెండుసార్లు యుద్ధం..పూర్తిగా మారిపోయింది!

Mamta Mohandas Cancer Survival: దక్షిణాది చిత్రపరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి మమతా మోహన్‌దాస్. కెరీర్ పీక్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడే ప్రాణాంతక వ్యాధుల బారిన పడినా, ఆమె చూపిన మనోధైర్యం ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం. 
దక్షిణాది చిత్రపరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి మమతా మోహన్‌దాస్. కెరీర్ పీక్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడే ప్రాణాంతక వ్యాధుల బారిన పడినా, ఆమె చూపిన మనోధైర్యం ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం. 

జుట్టు రాలిపోయి, గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన స్థితి నుండి మళ్ళీ కెమెరా ముందుకు వచ్చిన ఆమె పోరాట గాథ ఇది. నటిగా, సింగర్‌గా కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న మమత, జీవితంలో ఎదురైన చీకటి రోజులను ఎలా అధిగమించిందో తెలుసుకోండి.

మలయాళ చిత్రం 'మయుఖం'తో వెండితెరకు పరిచయమైన మమత, తెలుగులో ఎన్టీఆర్ సరసన 'యమదొంగ', నాగార్జునతో 'కింగ్', 'కేడి' వంటి హిట్ చిత్రాల్లో నటించారు. కేవలం నటిగానే కాకుండా, 'రాఖీ రాఖీ', 'డాడీ మమ్మీ' వంటి చార్ట్‌బస్టర్ సాంగ్స్‌తో సింగర్‌గానూ తన సత్తా చాటారు.

మమత కెరీర్ అద్భుతంగా సాగుతున్న సమయంలో ఆమెకు క్యాన్సర్ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. కీమోథెరపీ కారణంగా ఆమె జుట్టు పూర్తిగా రాలిపోయింది. శరీరంలో విపరీతమైన మార్పులు వచ్చాయి. ఒకానొక దశలో గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయినా, ఆమె ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు.

ఒకసారి కోలుకున్న తర్వాత మళ్ళీ క్యాన్సర్ తిరగబెట్టినా, దృఢ సంకల్పంతో రెండోసారి కూడా ఆ వ్యాధిని జయించి తిరిగి వచ్చారు.

క్యాన్సర్ నుండి కోలుకున్న తర్వాత ఆమెకు విటిలిగో (చర్మంపై తెల్లటి మచ్చలు వచ్చే వ్యాధి) సోకింది. తన చర్మంలో వస్తున్న మార్పులను చూసి ఆమె కుంగిపోలేదు. 

తన సమస్యను సోషల్ మీడియా వేదికగా ధైర్యంగా పంచుకుని, తన శరీరంలోని మార్పులను ప్రేమించడం నేర్చుకున్నానని ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.

