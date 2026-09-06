/Mamitha Baiju Net Worth: మమితా బైజు కోట్ల ఆస్తులు.. సినిమాకు ఎంత పారితోషికం తీసుకుంటుందో తెలుసా?

Mamitha Baiju Net Worth: మలయాళ సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యువ నటి మమితా బైజు. చిన్న వయసులోనే సినిమాల్లోకి వచ్చిన ఆమె.. ఇప్పుడు మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లోనూ అవకాశాలు అందుకుంటోంది. ముఖ్యంగా ప్రేమలు సినిమా తర్వాత మమితాకు మంచి క్రేజ్ వచ్చింది. వరుస సినిమాలతో బిజీగా మారిన ఈ బ్యూటీకి సంబంధించిన ఆస్తులు, సంపాదన ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారాయి.
మమితా బైజు 2016లో వచ్చిన పావాడ సినిమాతో బాలనటిగా సినీ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టింది. ఆ తర్వాత పలు సినిమాల్లో నటిస్తూ తన నటనతో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆపరేషన్ జావా, వరతన్, రెబెల్, ప్రేమలు, కరా వంటి చిత్రాల్లో ఆమె కనిపించింది. తమిళ స్టార్ విజయ్ నటించిన జన నాయకన్ సినిమాలో కూడా ఆమె కీలక పాత్రలో నటించింది.ప్రేమలు సినిమా విజయంతో మమితా బైజు పేరు మరింతగా వినిపించింది. ఈ సినిమా తర్వాత ఆమెకు ఇతర భాషల్లో కూడా అవకాశాలు పెరిగాయి. ప్రస్తుతం ఒక్కో సినిమాకు ఆమె సుమారు రూ.2 కోట్ల నుంచి రూ.3 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
ఇక మమితా బైజు మొత్తం ఆస్తుల విలువ కూడా కోట్లలోనే ఉన్నట్లు పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఆమె నికర ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.20 కోట్ల నుంచి రూ.30 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా. అయితే ఇవి అధికారికంగా వెల్లడించిన గణాంకాలు కాకుండా వివిధ నివేదికల్లో వచ్చిన అంచనాలు మాత్రమే.
సినిమాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో పాటు మమితా పలు బ్రాండ్లకు ప్రచారం చేస్తోంది. ఫ్యాషన్, స్కిన్ కేర్, నగల వంటి విభాగాలకు చెందిన బ్రాండ్లతో ఆమె పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు కూడా ఆమె ఆదాయంలో ముఖ్యమైన భాగంగా మారాయి. అలాగే ఆమె పెట్టుబడులు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
మమితాకు కొచ్చిలో ఓ విలాసవంతమైన అపార్ట్మెంట్ ఉన్నట్లు సమాచారం. దాని విలువ సుమారు రూ.3 కోట్ల నుంచి రూ.5 కోట్ల వరకు ఉంటుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. షూటింగ్స్ కోసం ఎక్కువగా కొచ్చిలో ఉండే ఆమెకు ఈ ఇల్లు ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. అదే సమయంలో కేరళలోని కిడంగూర్, కొట్టాయం ప్రాంతంలో ఉన్న కుటుంబానికి చెందిన పాత ఇంటితోనూ మమితాకు అనుబంధం ఉంది. చిన్నతనంలో ఆమె అక్కడే ఎక్కువ సమయం గడిపినట్లు సమాచారం.
కార్ల విషయానికి వస్తే మమితా బైజు వద్ద వోక్స్వ్యాగన్ టైగన్, మారుతి సుజుకి జిమ్నీ వంటి కార్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇలా సినిమాలు, బ్రాండ్ ప్రచారాలు, ఆస్తులు, కార్లతో మమితా బైజు పేరు ఇప్పుడు టాలీవుడ్, కోలీవుడ్, మాలీవుడ్లోనూ ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది.యువ నటిగా కెరీర్ను మొదలుపెట్టి తక్కువ సమయంలోనే ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం మమితా బైజు ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రేమలు తర్వాత పెరిగిన క్రేజ్తో ఆమె కెరీర్ మరింత వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది.