  • Mamta Mohandas: మా ఫ్యామిలీనే డేటింగ్ చెయ్యమంది.. కానీ అతను వారం రోజులు వాడుకొని వదిలేశారు..స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Mamta Mohandas: మా ఫ్యామిలీనే డేటింగ్ చెయ్యమంది.. కానీ అతను వారం రోజులు వాడుకొని వదిలేశారు..స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Star Heroine Controversy 
సినిమా రంగంలో కనిపించే వెలుగులు, కెమెరాల ముందు నవ్వులు మాత్రమే నిజజీవితం కావు. నటీనటుల వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కూడా సాధారణ మనుషుల్లానే బాధలు, కష్టాలు ఉంటాయి. ఆ బాధలను దాచుకుని, ప్రేక్షకుల ముందు మాత్రం నవ్వుతూ నటించడం వాళ్లకు అలవాటే. అలాంటి జీవితాన్ని గడిపిన వారిలో ఒకరు మమతా మోహన్‌దాస్.
కేరళకు చెందిన మమతా మోహన్‌దాస్ చిన్నప్పటి నుంచే సంగీతం, నటనపై ఆసక్తి చూపించారు. కర్ణాటక, హిందుస్తానీ సంగీతంలో శిక్షణ తీసుకున్నారు. మోడల్‌గా కూడా పనిచేశారు. 2005లో మలయాళ సినిమా ద్వారా వెండితెరపైకి వచ్చారు. అతి తక్కువ కాలంలోనే పెద్ద నటులతో నటించే అవకాశాలు దక్కించుకున్నారు. తర్వాత తమిళం, తెలుగు చిత్రాల్లో కూడా మంచి గుర్తింపు సంపాదించారు. తెలుగులో యమదొంగ, కింగ్ వంటి సినిమాలతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు.  

సినిమా కెరీర్ ఒకవైపు సాగుతుండగానే, ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో తీవ్ర కష్టాలు ఎదురయ్యాయి. 2009లో క్యాన్సర్ బారిన పడిన మమతా, ఎంతో ధైర్యంగా ఆ వ్యాధిని ఎదుర్కొని గెలిచారు. ఆ సమయంలో శారీరకంగా, మానసికంగా చాలా బాధ పడ్డారు. అయినా కూడా జీవితాన్ని వదలకుండా ముందుకు సాగారు.

ప్రేమ విషయానికి వస్తే, ఆమె జీవితంలో చేదు అనుభవాలే ఎక్కువ. మొదట తన చిన్ననాటి స్నేహితుడిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. కానీ కొన్ని నెలలకే ఆ బంధం నిలవలేదు. విడాకులు తీసుకోవడం ఆమెకు చాలా కష్టమైన నిర్ణయం. ఆ సమయంలోనే క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతున్న కారణంగా, మానసికంగా మరింత ఒత్తిడికి గురయ్యారు.  

తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన జీవితాన్ని ఓపెన్‌గా చెప్పుకొచ్చారు. ప్రేమ పేరుతో కొందరు తనను ఉపయోగించుకున్నారని, నమ్మకం దెబ్బతిన్నప్పుడు ఎంత బాధ కలిగిందో వివరించారు.

మలయాళ పరిశ్రమకు చెందిన ఓ నటుడు తనను ముందుగా డేటింగ్ చేద్దాము అని అడిగారని.. కుటుంబ సభ్యులకు అతనిని పరిచయం చేసి వారి అంగీకారం మేరకు అతనితో రిలేషన్ కొనసాగించానని.. కానీ ఆ నటుడు ఓ నెల తర్వాత డేటింగ్ ఆపేద్దాము అన్నారని.. తీరా ఆరా తీస్తే అతనికి అప్పటికే ఒక అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం జరిగిందని తెలిసిందని చెప్పుకొచ్చింది. ఇక ఈ విషయాన్ని తన అమ్మకు చెప్పినప్పుడు వెంటనే అబ్బాయికి బ్రేకప్ చెప్పమని చెప్పగా.. తను ఆ రిలేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసానని కానీ ఆ టైంలో చాలా బాధపడ్డాను అని తెలిపింది. ప్రస్తుతం మమతా మోహన్ దాస్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

