Mana Shankara Varaprasad Garu Collections: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’తో చిరంజీవి ఖాతాలో ఇండియన్ రికార్డు.. ఇది కదా మెగాస్టార్ రేంజ్..

Mana Shankara Varaprasad Garu Collections: చిరంజీవికి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ఒక హిట్ రెండు ఫ్లాపులు అన్నట్టుగా ఈయన కెరీర్ సాగిపోతూనే ఉంది. కానీ రీ ఎంట్రీ తర్వాత సంక్రాంతి సీజన్ మెగాస్టార్ కు కలిసొచ్చింది. ఖైదీ నంబర్ 150, వాల్తేరు వీరయ్య, తాజాగా ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ చిత్రాలు పొంగల్ పోటీలో విడుదలై మంచి విజయాలు అందుకుంది. తాజాగా ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా 6 రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుంది.
Mana Shankara Varaprasad Garu Collections Break Even: చిరంజీవి రీ ఎంట్రీ తర్వాత సంక్రాంతి బరిలో దిగిన ప్రతీసారీ బాక్సాఫీస్ ను రఫ్పాడించేస్తున్నాడు. తాజాగా అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్ లో చేసిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమాతో సంక్రాంతి సెంటిమెంట్ రిపీట్ అవ్వడమే కాదు.. పలు రికార్డులను తిరగరాస్తున్నారు.
అంతేకాదు విడుదలైన 6 రోజుల్లోనే వరల్డ్ వైడ్ గా ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ ను పూర్తి చేసుకుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు ఏరియాల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ కాకపోయినా.. ఓవరాల్ గా బ్రేక్ ఈవెన్ అయి.. 2026లో తెలుగులో తొలి హిట్ అందుకున్న సినిమాగా రికార్డులు తిరగరాసింది. అంతేకాదు మన దేశంలో 2026లో విడుదలైన చిత్రాల్లో తొలి హిట్ అందుకున్న చిత్రంగా చిరంజీవి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ కొత్త రికార్డులను తిరగరాసింది.
చిరంజీవి అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ కనక వర్షం కురిపిస్తోంది. 6 రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 261కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు వచ్చినట్లు మూవీ టీమ్ ప్రకటించింది. ఈనెల 12న విడుదలైన సినిమా చిరంజీవి కామెడీ టైమింగ్, వెంకటేశ్ క్యామియో, అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్, భీమ్స్ పాటలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ సినిమా $2.5 మిలియన్ డాలర్ క్రాస్ చేసి $3 మిలియన్ వైపు పరుగులు తీస్తోంది.
తొలివారం తర్వాత ఈ సినిమా రూ. 300 కోట్ల క్లబ్లో చేరడం ఖామంటున్నారు సినీ పండితులు. ఒకవేళ రూ. 300 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశిస్తే.. తెలుగులో సీనియర్ హీరోల్లో వెంకటేష్ తర్వాత రూ. 300 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన హీరోగా చిరంజీవి రికార్డు క్రియేట్ చేయడం పక్కా అని చెప్పొచ్చు.
అంతేకాదు ఏడో రోజు ఆదివారం సెలవు కావడం ఈ సినిమాకు కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమా డబుల్ డిజిల్ షేర్ అందుకునే అవకాశాలున్నాయి. ఓవరాల్ గా రూ. 20 కోట్ల గ్రాస్ నుంచి రూ. 25 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినా.. ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. రేపు సోమవారం నుంచి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’కు అసలు పరీక్ష మొదలు కాబోతుంది. ఓవరాల్ గా లాంగ్ రన్ లో ఈ సినిమా ఎలాంటి లాభాలను అందుకుంటుందో చూడాలి.