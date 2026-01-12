MSVP: 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమాకి చిరంజీవి, వెంకటేష్ తీసుకున్న రెమ్యూనరేషన్ ఎన్ని కోట్లంటే..?

Mana Shankara Varaprasad Garu: మెగాస్టార్ చిరంజీవి లేటెస్ట్ సినిమా 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'. బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హిట్లతో దూసుకెళ్తున్న అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్లో రూపొందిన ఈ సినిమా.. సంక్రాంతి కానుకగా నేడు, జనవరి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా రిలీజ్ అయింది. అయితే ఈ సినిమా కోసం చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్ ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చిరంజీవి కెరీర్లో 157వ చిత్రంగా తెరకెక్కిన సినిమా 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'. ఈ మూవీని చిరంజీవి కూతురు సుస్మిత కొణిదెల, నిర్మాత సాహు గారపాటి గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్, షైన్ స్క్రీన్ బ్యానర్లపై భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. ఇందులో చిరంజీవి సరసన లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార హీరోయిన్గా నటించింది.
ట్రేడ్ సర్కిల్స్ సమాచారం ప్రకారం 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' కోసం మెగాస్టార్ చిరంజీవి దాదాపు రూ. 70 నుంచి 75 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చిరంజీవి రెమ్యూనరేషన్ క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తుండగా, ఈ సినిమా కోసం తీసుకున్న పారితోషికం ఆయన కెరీర్లోనే అత్యధికమని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఇక ఈ సినిమాకు మరో పెద్ద హైలైట్ విక్టరీ వెంకటేష్ స్పెషల్ అప్పీయరెన్స్. చిరు, వెంకీ కలిసి స్క్రీన్పై కనిపించడం అరుదైన విషయం. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ దాదాపు 25 నిమిషాల పాటు కీలక క్యామియో పాత్రలో కనిపించారు.
అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం.. ఈ పాత్ర కోసం వెంకటేష్ రూ. 10 నుంచి 15 కోట్ల వరకు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నట్లు నెట్టింట్లో చర్చ జరుగుతోంది. దీంతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్ రెమ్యూనరేషన్లు ఇప్పటికే హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
ఈ సినిమాను దాదాపు 200 కోట్ల రూపాయలతో తెరకెక్కించారు. ప్రమోషనల్ ఖర్చులు కలిపితే మొత్తం బడ్జెట్ 225 నుంచి 250 కోట్ల రూపాయల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఇప్పటికే నార్త్ అమెరికాలో ఓవర్సీస్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమవడం సినిమాపై ఉన్న క్రేజ్ను స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.