English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Chiranjeevi Recent movies Pre Release Business:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా చిరంజీవి రీసెంట్ మూవీస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్..

Chiranjeevi Recent movies Pre Release Business:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా చిరంజీవి రీసెంట్ మూవీస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్..

Chiranjeevi Recent movies Pre Release Business: సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో రీ ఎంట్రీ తర్వాత చిరంజీవి వరుస సినిమాలతో పలకరిస్తున్నారు. తాజాగా ‘మన శంకర వరప్రసాద్’ మూవీతో  పలకరించబోతున్నారు. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా మంచి థియేట్రిలక్  బిజినెస్ ను  సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమా కంటే చిరంజీవి నటించిన రీసెంట్ మూవీస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే.. 
1 /7

మన శంకర వరప్రసాద్ గారు.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’. వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 120.70 కోట్ల థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకోవాలంటే రూ. 122 కోట్ల షేర్ (రూ.200 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది.

2 /7

భోళా శంకర్.. మెహర్ రమేశ్ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘భోళా శంకర్’. తమన్నా కథానాయికగా నటించిన ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేశ్ చిరు చెల్లి పాత్రలో నటించింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 79.60 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఓవరాల్ గా రూ. 29 కోట్ల షేర్ రాబట్టి బాక్సాఫీస్ దగ్గర దారుణమైన ఫలితాన్ని అందుకుంది. 

3 /7

వాల్తేరు వీరయ్య.. బాబీ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి హీరోగా రవితేజ మరో కథానాయకుడిగా నటించిన చిత్రం ‘వాల్తేరు వీరయ్య’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 88 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 89 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెట్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగి 138 కోట్ల షేర్ (237 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. అంతేకాదు దాదాపు రూ. 50 కోట్ల మేర లాభాలను తీసుకొచ్చింది.   

4 /7

గాడ్ ఫాదర్ .. చిరంజీవి కథానాయకుడిగా మోహన్ రాజా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గాడ్ ఫాదర్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 73 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 74 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగి వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 60 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా రూ. 13 కోట్ల నుంచి రూ. 14 కోట్ల నష్టాలను తీసుకొచ్చింది.   

5 /7

ఆచార్య..  చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆచార్య’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 131 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్  చేసింది. రూ. 133 కోట్ల టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా 48 కోట్ల షేర్ (76 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా థియేట్రికల్ గా రూ. 85 కోట్ల మేర నష్టాలను మిగుల్చింది.   

6 /7

సైరా నరసింహారెడ్డి.. చిరంజీవి టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’. అమితాబ్ బచ్చన్, సుదీప్, విజయ్ సేతుపతి, జగపతి ఇతర పాత్రల్లో సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 187 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 189 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా 144 కోట్ల (రూ.240 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా రూ. 44 కోట్ల నష్టాలను తీసుకొచ్చింది. 

7 /7

ఖైదీ నంబర్ 150.. చిరంజీవి రాజకీయాల్లోకి వెళ్లి అక్కడ విపలమైన తర్వాత తిరిగి సినిమాల్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిత్రం ‘ఖైదీ నంబర్ 150’. వి.వి.వినాయక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తమిళ సినిమా ‘కత్తి’కి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 87.87 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 89 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ  చిత్రం రూ. 105 కోట్ల షేర్ (రూ. 180 కోట్ల గ్రాస్)వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా రూ. 17 కోట్ల లాభాలను తీసుకొచ్చింది. 

Mana Shankara Varaprasad Garu Review Mana Shankara Varaprasad Garu Movie Review Mana Shankara Varaprasad Garu Premiers Mana Shankara Varaprasad Garu First Collections Mana Shankara Varaprasad Garu Mana Shankara Varaprasad Garu Pre release Business Tollywood Telugu cinema

Next Gallery

Malaika Arora Relationships: ప్రేమ, విడాకులపై మలైకా ఓపెన్ టాక్..&quot;అమ్మాయిలూ..ఆ తప్పు చేయకండి!&quot;