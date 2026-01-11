Mana Shankara Varaprasad Garu Review:‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. చిరంజీవి ముందున్న టార్గెట్ ఇదే..

Mana Shankara Varaprasad Garu WW Pre Relase Business: మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’. వరుస హిట్స్ తో దూకుడు మీదున్న అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. మరికొన్ని గంటల్లో విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ తో పాటు టార్గెట్ విషయానికొస్తే.
Mana Shankara Varaprasad Garu World Wide Pre Release Theatrical Business: అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతోన్న ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ మూవీపై భారీ అంచనాలున్నాయి. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ మరో కీలక పాత్రలో కనువిందు చేయనున్నారు. దీంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్ కు చేరాయి.
‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ మూవీలో చిరంజీవి సరసన నయనతార హీరోయిన్ గా నటించింది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా పాటలు చార్ట్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి. మీసాల పిల్ల సాంగ్ ఓ రేంజ్ లో సక్సెస్ అయింది. తాజాగా హుక్ పాట కూడా అదరగొడుతుంది. దీంతో ఈ సినిమాపై విడుదలకు ముందే పాజిటివ్ వైబ్స్ ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పటికే ఈ సినిమా ప్రీ బుకింగ్స్ దూసుకుపోతున్నాయి. యూఎస్ మార్కెట్ లో వన్ మిలియన్ కు చేరువలో ఉంది.
అంతేకాదు ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా ఇప్పటికే ఫస్ట్ డే ప్రీమియర్స్ తో కలిసి రూ. 27 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్స్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపంలో అందుకున్నట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మరోవైపు అనిల్ రావిపూడి తనకు తెలిసిన క్రింజ్ కామెడీతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్టు ఈ మూవీ టీజర్, ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఈ సినిమాను స్క్రీన్ షైన్ పతాకంపై సాహు గారపాటితో కలిసి చిరంజీవి కూతురు సుస్మిత నిర్మించారు. తన తండ్రి చిరుతో ఆమెకు ఇదే తొలి సినిమా. ఈ సినిమాకు భీమ్స్ సిసిరోలియో ఇచ్చిన సంగీతం పెద్ద ఎస్సెట్ గా నిలిచింది.
‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే.. తెలంగాణ (నైజాం) రూ. 31 కోట్లు.. రాయలసీమలో .. రూ. 18 కోట్లు.. ఉత్తరాంధ్ర.. రూ. 14 కోట్లు.. గుంటూరు..రూ. 9 కోట్లు.. తూర్పు గోదావరి.. రూ. 9.50 కోట్లు.. పశ్చిమ గోదావరి.. రూ. 7.20 కోట్లు..గుంటూరు.. రూ. 9 కోట్లు.. కృష్ణా.. రూ. 7.25 కోట్లు.. నెల్లూరు. రూ. 4.25 కోట్లు.. తెలంగాణ + ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రూ. 100.20 కోట్లకు పైగా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
కర్ణాటక + రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ కలిసి రూ. 8.5 కోట్లు.. ఓవర్సీస్ లో రూ. 12 కోట్లు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 120.70 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఈ సినిమా హిట్ కొట్టాలంటే బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 122 కోట్ల రాబట్టాలి. రూ. 200 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టాలి.
ప్రస్తుతం సంక్రాంతి సీజన్ లో కాస్త పాజిటివ్ టాక్ వచ్చినా.. ‘మన శంకర వరప్రసాద్’ సినిమా కుమ్మేయడం పక్కా అని ట్రేడ్ పండితులు చెబుతున్న మాట. మరి భోళా శంకర్ తో బోల్తా పడిన శివ శంకర వర ప్రసాద్ అలియాస్.. ఈ సారైనా తన సొంత పేరుతో బాక్సాఫీస్ ను మరోసారి షేక్ చేస్తారా లేదా అనేది తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిందే.