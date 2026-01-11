English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Mana Shankara Varaprasad Garu Review:'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. చిరంజీవి ముందున్న టార్గెట్ ఇదే..

Mana Shankara Varaprasad Garu WW Pre Relase Business: మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’. వరుస హిట్స్ తో దూకుడు మీదున్న అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. మరికొన్ని గంటల్లో విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ తో పాటు టార్గెట్ విషయానికొస్తే.
1 /6

Mana Shankara Varaprasad Garu World Wide Pre Release Theatrical Business: అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతోన్న ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ మూవీపై భారీ అంచనాలున్నాయి. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ మరో కీలక పాత్రలో కనువిందు చేయనున్నారు. దీంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్ కు చేరాయి. 

2 /6

‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ మూవీలో చిరంజీవి సరసన నయనతార హీరోయిన్ గా నటించింది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా పాటలు చార్ట్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి. మీసాల పిల్ల సాంగ్ ఓ రేంజ్ లో సక్సెస్ అయింది. తాజాగా హుక్ పాట కూడా అదరగొడుతుంది. దీంతో ఈ సినిమాపై విడుదలకు ముందే పాజిటివ్ వైబ్స్ ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పటికే ఈ సినిమా ప్రీ బుకింగ్స్ దూసుకుపోతున్నాయి. యూఎస్ మార్కెట్ లో వన్ మిలియన్ కు చేరువలో ఉంది. 

3 /6

అంతేకాదు ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా ఇప్పటికే ఫస్ట్ డే ప్రీమియర్స్ తో కలిసి రూ. 27 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్స్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపంలో అందుకున్నట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.   మరోవైపు అనిల్ రావిపూడి తనకు తెలిసిన క్రింజ్ కామెడీతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్టు ఈ మూవీ టీజర్, ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఈ సినిమాను స్క్రీన్ షైన్ పతాకంపై సాహు గారపాటితో కలిసి చిరంజీవి కూతురు సుస్మిత నిర్మించారు. తన తండ్రి చిరుతో ఆమెకు ఇదే తొలి సినిమా. ఈ సినిమాకు భీమ్స్ సిసిరోలియో ఇచ్చిన సంగీతం పెద్ద ఎస్సెట్ గా నిలిచింది. 

4 /6

‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’  సినిమా వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే.. తెలంగాణ (నైజాం) రూ. 31 కోట్లు.. రాయలసీమలో .. రూ. 18 కోట్లు.. ఉత్తరాంధ్ర.. రూ. 14 కోట్లు.. గుంటూరు..రూ. 9 కోట్లు.. తూర్పు గోదావరి.. రూ. 9.50 కోట్లు.. పశ్చిమ గోదావరి.. రూ. 7.20 కోట్లు..గుంటూరు.. రూ. 9 కోట్లు.. కృష్ణా.. రూ. 7.25 కోట్లు.. నెల్లూరు. రూ. 4.25 కోట్లు.. తెలంగాణ + ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రూ. 100.20 కోట్లకు పైగా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. 

5 /6

కర్ణాటక + రెస్ట్ ఆఫ్  భారత్ కలిసి రూ. 8.5 కోట్లు.. ఓవర్సీస్ లో రూ. 12 కోట్లు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 120.70 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఈ సినిమా హిట్ కొట్టాలంటే బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 122 కోట్ల రాబట్టాలి. రూ. 200 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టాలి. 

6 /6

ప్రస్తుతం సంక్రాంతి సీజన్ లో కాస్త పాజిటివ్ టాక్ వచ్చినా.. ‘మన శంకర వరప్రసాద్’ సినిమా కుమ్మేయడం పక్కా అని ట్రేడ్ పండితులు చెబుతున్న మాట. మరి భోళా శంకర్ తో బోల్తా పడిన శివ శంకర వర ప్రసాద్ అలియాస్.. ఈ సారైనా తన సొంత పేరుతో బాక్సాఫీస్ ను మరోసారి షేక్ చేస్తారా లేదా అనేది తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిందే.   

