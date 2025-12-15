Manchu Lakshmi: అమ్మని ఎలా పడితే అలా కొట్టేసిన మంచి లక్ష్మి.. మరోసారి మంచి ఫ్యామిలీ వీడియో వైరల్..

Manchu Lakshmi Beats Her Mother : మంచు మోహన్ బాబు గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు చెప్పనవసరం లేదు. ఒకప్పుడు బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసి.. కలెక్షన్ కింగ్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ హీరో. ఇక మోహన్ బాబు ఫ్యామిలీ నుంచి ఈ తరంకి కాను మంచి విష్ణు, మంచు మనోజ్.. మంచు లక్ష్మి వారసులుగా వచ్చారు.. ఇక ఈ మధ్య వివాదాల వల్ల ఈ ఫ్యామిలీ వార్తల్లో నిలుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే..
మంచు మోహన్ బాబు కుమార్తె మంచు లక్ష్మి తనకంటూ ప్రత్యేక పేరు తెచ్చుకుంది. ముందుగా తెలుగులో కొన్ని టాప్ షోలతో తనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మంచు లక్ష్మి ఆ తర్వాత కూడా కొన్ని సినిమాలలో నెగిటివ్ పాత్రలో కనిపించి మరింత పేరు తెచ్చుకుంది.
ఒక రకంగా మోహన్ బాబు కొడుకుల కన్నా కూడా కూతురు నటన చాలా బాగుంటుంది అనే ప్రశంసలు కూడా అందుకుంది. మరోపక్క ఈ మధ్య మంచి ఫ్యామిలీ వివాదాల వల్ల వార్తల్లో నిందించిన సంగతి తెలిసిందే. మంచు విష్ణు, మనోజ్ కి మధ్య గొడవలు రావడంతో అవికాస్త మీడియా వరకు వచ్చాయి.
అంత పెద్ద గొడవ జరిగిన కానీ మంచు లక్ష్మి మాత్రం మీడియా ముందు ఈ విషయం గురించి ప్రస్తావించలేదు. ఈ క్రమంలో తాజాగా మంచు లక్ష్మి కి సంబంధించిన ఒక వీడియో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో మంచు లక్ష్మి తన తల్లిని విపరీతంగా కోడుతూ కనిపించింది. View this post on Instagram A post shared by Manchu Lakshmi Prasanna (@lakshmimanchu)
అయితే అసలు విషయానికి వస్తే.. ముందర రెండు కుక్కపిల్లలు ఉన్నాయి.. వాటితో తమాషాగా ఆడుకోవడానికి వాళ్ళ అమ్మని.. బాగా కొట్టినట్లు నటించింది మంచు లక్ష్మి. ఇక అవి చూసి ఆ కుక్కలు కాస్త రియాక్ట్ అయ్యాయి.
ఇక వెంటనే మంచు లక్ష్మి నవ్వేసింది.. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో అలానే మంచి లక్ష్మి వాళ్ళ అమ్మని తమాషాగా కొట్టడం.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి.