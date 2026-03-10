English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Manchu Lakshmi: పుష్ప సినిమా విజయం వెనుక మంచు లక్ష్మి.. ఎవరికి తెలియని సీక్రెట్..!

Manchu Lakshmi: పుష్ప సినిమా విజయం వెనుక మంచు లక్ష్మి.. ఎవరికి తెలియని సీక్రెట్..!

Allu Arjun Pushpa : టాలీవుడ్‌లో వచ్చిన సినిమాల్లో పుష్ప ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది. అల్లు అర్జున్ హీరోగా దర్శకుడు సుకుమార్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ మూవీతో అల్లు అర్జున్ దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. అంతేకాకుండా ఈ సినిమా ద్వారా ఆయనకు జాతీయ అవార్డు కూడా లభించింది.
పుష్ప సినిమా కథ, పాటలు, డైలాగులు, అల్లు అర్జున్ నటన..ఇవన్నీ కలిసి ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా సినిమాలో వచ్చిన కొన్ని డైలాగులు దేశవ్యాప్తంగా ట్రెండ్ అయ్యాయి. అందులో “ఫ్లవర్ అనుకున్నావా... ఫైర్” అనే డైలాగ్ చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది.

ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నటి మరియు నిర్మాత మంచు లక్ష్మి ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించిన ఒక సినిమా ఈవెంట్‌లో మాట్లాడిన ఆమె, “ఫ్లవర్ అనుకున్నావా... ఫైర్” అనే డైలాగ్ గురించి ప్రస్తావించారు.  

ఈ డైలాగ్‌ను తానే చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఉపయోగించానని ఆమె చెప్పారు. ఒక పాత ఇంటర్వ్యూలో తన వ్యక్తిత్వాన్ని వివరించేటప్పుడు అదే మాటను చెప్పానని గుర్తు చేశారు. కావాలంటే ఆ వీడియోలను చూసి తెలుసుకోవచ్చని కూడా తెలిపారు.

మంచు లక్ష్మి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్న. నెటిజన్లు ఆమె పాత ఇంటర్వ్యూలను వెతికి బయటకు తీస్తున్నారు. అందులో ఆమె “నన్ను చాలా మంది ఫ్లవర్ అనుకుంటారు కానీ నేను ఫైర్” అని చెప్పిన వీడియో మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది.  

దాంతో కొంతమంది అభిమానులు ఈ డైలాగ్ నిజంగా ముందుగా ఆమె చెప్పిందని అంటున్నారు. మరికొందరు మాత్రం ఇది యాదృచ్ఛికంగా జరిగిన విషయం అని భావిస్తున్నారు.

Pushpa Movie Allu Arjun Pushpa Manchu Lakshmi comments Pushpa famous dialogue Flower kaadu fire dialogue Pushpa success reason

