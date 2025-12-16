Manchu Lakshmi Caste: కమ్మ దానివి కాబట్టి డాక్టర్ అవ్వలేవు అని మా నాన్న చెప్పారు.. లక్ష్మీ మంచు షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు..

Manchu Mohan Babu Caste: లక్ష్మీ మంచు తాజాగా తన క్యాస్ట్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఈ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో.. పాల్గొన్న.. మంచు లక్ష్మి తన క్యాస్ట్ గురించి మాట్లాడి కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ముఖ్యంగా మోహన్ బాబు.. తను కమ్మ దానిని.. అని ఒకసారి చెప్పారు అని చెప్పుకొచ్చింది..
లక్ష్మీ మంచు..మోహన్ బాబు కూతురుగా పరిచయమైన కానీ.. ఆ తరువాత తన టాలెంట్ ద్వారా.. తెలుగు ప్రేక్షకులలో మంచి పేరు తెచ్చి పెట్టుకుంది. లక్ష్మీ టాక్ షో తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఈ నటి.. ఆ తరువాత నెగటివ్ పాత్రలో కనిపించి మరింత ఆకట్టుకుంది..
మోహన్ బాబు కూడా పలుమార్లు. తన కొడుకులు మనోజ్, విష్ణు కన్నా కూడా తన కూతురు మంచు లక్ష్మి అంటే తనకెంతో ఇష్టంని చెప్పుకొచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.
ఈ క్రమంలో తాజాగా మంచు లక్ష్మి.. తన తండ్రి మోహన్ బాబు గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మంచు లక్ష్మి ఈ ఇంటర్వ్యూలో క్యాస్ట్ గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది.
“నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు నన్ను ర్యాగింగ్ చేస్తూ కొంతమంది సీనియర్స్ నువ్వు కమ్మ, కాపు,రెడ్డి లో ఏది అని అడిగారు. నాకు అసలు అప్పటి వరకు క్యాస్ట్ ఏమిటో తెలియదు.. నేను అప్పుడు వెళ్లి మా నాన్నకు చెబితే.. ఆయన కోప్పడ్డారు. అసలు ఎవరు అలా అడిగింది అని చాలా కోప్పడ్డారు. మళ్లీ చివరిగా నువ్వు కమ్మ దానివి అని చెప్పుకొచ్చారు..” అంటూ తెలిపింది.
అంతేకాకుండా తను ఏదైనా ఫామ్.. ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ అని పెట్టాల్సి వచ్చేదని.. అప్పుడు మోహన్ బాబు.. నువ్వు డాక్టర్ అవ్వలేవు అని చెప్పేవారు అంటూ చెప్పకు వచ్చింది. ఎందుకంటే అప్పట్లో రిజర్వేషన్లు ఎక్కువ ఉండడం వల్లే అలా అనేవారు.. అని తెలిపింది మంచు లక్ష్మి.