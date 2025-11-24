English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lakshmi Manchu vs Vishnu: నా కూతురిని 6 నెలలు విష్ణు స్కూల్ కి పంపించి.. తర్వాత మానిపించేసా.. దానివల్ల ఇంట్లో పెద్ద గొడవ జరిగింది : లక్ష్మీ మంచు

Manchu Vishnu vs Manchu Lakshmi : మోహన్ బాబు కూతురు లక్ష్మీ మంచు ఏమి మాట్లాడిన.. ముక్కు సూటిగా మాట్లాడుతుంది అన్న విషయం తెలిసిందే. అంతేకాదు మోహన్ బాబు కూడా తనకు కొడుకుల కన్నా కూతురు అంటే చాలా ఇష్టమని పలు ఇంటర్వ్యూ లో చెప్పకొచ్చారు.. ఈ క్రమంలో లక్ష్మీ మంచు చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి..
1 /5

మంచు మోహన్ బాబు ఫ్యామిలీలో ఈమధ్య.. విష్ణు, మనోజ్ మధ్య ఎన్నో గొడవలు చోటు చేసుకున్నాయి. అందువల్ల మంచు ఫ్యామిలీ తరచు వార్తల్లో నిలుస్తూ వచ్చారు.. అయితే ఎవరు ఎన్ని గొడవలు పడుతూ ఉన్నా మంచు లక్ష్మీ మాత్రం ఏమి స్పందించలేదు. 

2 /5

మంచి ఫ్యామిలీ మొత్తం వార్తల్లో నిలిస్తే కూడా.. విష్ణు, మనోజ్ మధ్య గొడవలు లక్ష్మీ మంచు ఇన్వాల్వ్ కాలేదు. ఈ క్రమంలో తాజాగా మంచు లక్ష్మి విష్ణు గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి. 

3 /5

మంచు లక్ష్మికి ఒక కూతురు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.. ఆ అమ్మాయి గురించి మాట్లాడుతూ..”నా కూతురుని ముందుగా విష్ణు స్కూల్లో చేర్పించాను. ఆరు నెలల తర్వాత తీసేసాను. ఇంట్లో చాలా పెద్ద గొడవ జరిగింది..”అని చెప్పుకొచ్చింది. 

4 /5

ఆ తరువాత తన కూతురిని ఒక మానసరి స్కూల్లో చేరిపించానని.. ఎందుకంటే చిన్న వయసులోనే తన కూతురికి స్కూల్లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అలానే తను గొప్పది అన్న విషయం తెలియకూడదు అని.. అందుకే విష్ణు స్కూల్లో తీసేసి వేరే తెలియని స్కూల్లో వేశాను అని చెప్పుకొచ్చింది. 

5 /5

ఇక మంచు లక్ష్మి చెప్పిన ఈ మాటలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఇక మంచు లక్ష్మి కొన్ని సినిమాలలో కనిపిస్తూ అభిమానులను ఇప్పటికి కూడా అలరిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

Manchu Lakshmi Manchu Vishnu Manchu family controversy Lakshmi Manchu interview manchu lakshmi daughter Vishnu school issue

