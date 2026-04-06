Manchu Lakshmi: నన్ను ఎంత కొట్టిన భర్తతో ఉంటా అంటే.. మీ సావు మీరు సావండి.. మంచు లక్ష్మీ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Manchu Lakshmi Comments : తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో తనదైన గుర్తింపు సంపాదించుకున్న మంచు లక్ష్మి మరోసారి తన మాటలతో వార్తల్లో నిలిచింది. నిర్మాతగా, నటిగా మాత్రమే కాకుండా, బుల్లితెరపై కూడా అనేక కార్యక్రమాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఆమె, ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో మహిళల గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
మంచు లక్ష్మి ఎప్పుడూ తన అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా చెప్పడంలో వెనుకడుగు వేయదు. ముఖ్యంగా మహిళల విషయానికి వస్తే, ఆమె చాలా గట్టిగా మాట్లాడుతుంది. ఈ మధ్యకాలంలో ఆమె పలు ఈవెంట్లలో పాల్గొంటూ, సమాజంలో మహిళల స్థానం గురించి అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ‘టెక్ ఫర్ చేంజ్’ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా చిన్నపిల్లలకు కూడా ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.
ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మహిళల జీవితం గురించి మాట్లాడింది. “అమ్మాయిలు జీవితంలో ధైర్యంగా ముందుకు సాగాలి. ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా, తమ కాళ్ల మీద నిలబడాలి” అని ఆమె సూచించింది.
అయితే ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె చెప్పిన కొన్ని మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కొంతమంది మహిళలు తమ భర్త ఎంత తప్పు చేసినా, ఎంత హింసించినా కూడా ఆ సంబంధంలోనే ఉండిపోతారని ఆమె చెప్పింది. “అతను నన్ను కొట్టినా, చంపినా నేను నా భర్తతోనే ఉంటాను” అని చెప్పే మహిళలను ఆమె తీవ్రంగా విమర్శించింది.
“అలాంటి వాళ్లు మీ సావు మీరు సావండి” అంటూ ఆమె చెప్పిన మాటలు అందరినీ షాక్కు గురి చేశాయి. ఆమె ఉద్దేశం మాత్రం మహిళలు తమను తాము గౌరవించుకోవాలని, తప్పుడు సంబంధాల్లో ఉండకూడదనే విషయం స్పష్టంగా చెప్పడమే.
మహిళలు తమ జీవితాన్ని స్వయంగా నిర్ణయించుకోవాలి. ఎవరైనా హింసిస్తే, దాన్ని భరించడం కాదు, ఎదుర్కోవడం నేర్చుకోవాలి అని మంచు లక్ష్మి అభిప్రాయపడింది. ఆమె మాటలు కొందరికి కఠినంగా అనిపించినా, అందులో ఉన్న సందేశం మాత్రం చాలా ముఖ్యమైనది అని ఎంతోమంది అభిప్రాయపడుతున్నారు.