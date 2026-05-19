/Manchu Manoj: వచ్చే ఎన్నికల్లో మౌనిక ఎంట్రీ.. మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్లేటప్పుడు హెల్మెట్ వేసుకుని వెళ్ళండి: మంచు మనోజ్

Manchu Manoj: నటుడు మంచు మనోజ్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర చర్చకు దారితీశాయి. తన భార్య భూమా మౌనిక రెడ్డి వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం ఉందని మనోజ్ వెల్లడించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
మే 20న తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడిన మనోజ్ పలు విషయాలపై స్పందించారు. ఇటీవల ఆయన ప్రారంభించిన “AIKYA ధైర్య సేన సమితి” గురించి కూడా వివరించారు. చాలా మంది ఈ సంస్థను రాజకీయ సంస్థగా భావిస్తున్నారని, కానీ దీనికి రాజకీయాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజల సమస్యలను వినిపించేందుకు, వారికి అండగా ఉండేందుకు మాత్రమే ఈ సంస్థను ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు.
ఈ సందర్భంగా తన భార్య మౌనిక రాజకీయ ప్రవేశంపై కూడా మనోజ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత ఎన్నికల సమయంలో తాము చురుకుగా పాల్గొన్నామని, అందుకే మౌనిక రాజకీయాల్లోకి రావాలని చాలా మంది ఆశిస్తున్నారని చెప్పారు. ప్రస్తుతం తాము రాజకీయాల్లో భాగమయ్యామని, వచ్చే ఎన్నికల్లో మౌనిక పోటీ చేసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. అయితే ఆమె ఏ పార్టీ నుంచి లేదా ఏ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తారనే విషయాన్ని మాత్రం ఆయన చెప్పలేదు.
అలాగే తన తండ్రి మోహన్ బాబుతో ఉన్న విభేదాల గురించి మీడియా ప్రశ్నించగా మనోజ్ సరదాగా స్పందించారు. “అది ఎవరిని అడగాలో మీకే తెలుసు. కానీ మైక్తో వెళ్లేటప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకోండి” అంటూ నవ్విస్తూ సమాధానం ఇచ్చారు. ఆయన చెప్పిన ఈ మాటలు అక్కడున్న వారిని నవ్వించాయి.
మనోజ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. భూమా మౌనిక రెడ్డి నిజంగానే వచ్చే ఎన్నికల్లో బరిలోకి దిగుతారా అనే ఆసక్తి అందరిలో కనిపిస్తోంది.