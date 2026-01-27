English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rashmika Marriage With Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వల్ల ఐటమ్ సాంగ్ రిజెక్ట్ చేసిన రష్మిక..!

Rashmika Marriage With Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వల్ల ఐటమ్ సాంగ్ రిజెక్ట్ చేసిన రష్మిక..!

Vijay Devarakonda Marriage With Rahsmika Mandanna : స్టార్ హీరో సినిమాలో ఛాన్స్ వచ్చినా కానీ రష్మిక విజయ్ దేవరకొండ కోసం.. అది కాస్త వదులుకుంది అన్న ఒక వార్త వైరల్ అవుతుంది. ఈ పాట కోసం రష్మిక మందన్నను సంప్రదించగా.. పెళ్లి కారణంగా ఆమె నో చెప్పినట్లు టాక్. విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వార్తల మధ్య ఇప్పుడు ఈ పాటను ఎవరు చేస్తారనే ఉత్కంఠ పెరిగింది.
1 /5

మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా పెద్దిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. చాలా రోజుల తర్వాత రామ్ చరణ్ నుంచి ఒక బలమైన హిట్ రావాలని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అందుకే రామ్ చరణ్ ఈ సినిమాపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టారు. సినిమా ప్రతి అంశాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

2 /5

పెద్ది సినిమాకు బుచ్చిబాబు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. గతంలో ఆయన తీసిన సినిమాలు భావోద్వేగంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఈసారి రామ్ చరణ్‌ని కొత్తగా చూపించాలని ఆయన ప్రయత్నిస్తున్నారంట. కథ నుంచి విజువల్స్ వరకు అన్ని విషయాలను పక్కాగా సిద్ధం చేస్తున్నారంట. ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో హిట్ కావాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు.

3 /5

ఈ క్రమంలో ఇటీవల పెద్ది సినిమాలో ఒక ప్రత్యేక ఐటమ్ సాంగ్ ఉండబోతుందనే వార్తలు వినిపించాయి. ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా సినిమాల్లో ఐటమ్ సాంగ్స్ చాలా కీలకంగా మారాయి. ఈ పాటలు విడుదలైన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. యూట్యూబ్‌లో కోట్ల వ్యూస్ సాధిస్తున్నాయి. అందుకే పెద్ది టీమ్ కూడా ఈ పాటపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టిందని టాక్.

4 /5

ఈ ప్రత్యేక పాట కోసం హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నను సంప్రదించారని ఇండస్ట్రీలో ప్రచారం జరిగింది. అయితే రష్మిక ఈ ఆఫర్‌ను తిరస్కరించిందని సమాచారం. ఆమె పెళ్లికి దగ్గరగా ఉండటమే దీనికి కారణమని చెబుతున్నారు. రష్మికకు విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి జరగబోతుందనే వార్తలు కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 24 ప్రాంతంలో పెళ్లి ఉంటుందనే ప్రచారం కూడా ఉంది. అయితే దీనిపై రష్మిక కానీ విజయ్ దేవరకొండ కానీ అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.

5 /5

రష్మిక ఈ పాటకు నో చెప్పడంతో మేకర్స్ ఇప్పుడు మరో హీరోయిన్ కోసం చూస్తున్నారని సమాచారం. ఈ పాటకు మృణాల్ ఠాకూర్ పేరు కూడా వినిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆమెకు మంచి క్రేజ్ ఉంది. ప్రేక్షకులు కూడా ఆమెను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఒకవేళ ఆమె ఈ పాటకు ఒప్పుకుంటే పెద్ది సినిమాకు అది పెద్ద ఆకర్షణగా మారే అవకాశం ఉంది.

Rashmika Mandanna Vijay Devarakonda Marriage Rashmika Vijay Devarakonda wedding Rashmika mandanna item song Rashmika Mandanna Peddi

Next Gallery

Flight Ticket: ఆర్టీసీ బస్సులా కాదు.. 2 ఏళ్ల పిల్లలకు ఫ్లైట్‌ టిక్కెట్‌ తీసుకోవాలా? DGCA కొత్త నిబంధన ప్రతి పేరెంట్ తప్పక తెలుసుకోవాలి..!