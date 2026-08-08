/Mandira Bedi Photos: ప్రభాస్ సినిమాలోని ఈ లేడీ విలన్ గుర్తుందా? 54 ఏళ్ల వయసులోనూ హీట్ పుట్టించే గ్లామర్!

Mandira Bedi Fitness Secret: పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. 'బాహుబలి' సినిమా తర్వాత ఆయన క్రేజ్ ఎల్లలు దాటిపోయింది. అయితే ఆయన నటించిన పాన్ ఇండియా చిత్రం 'సాహో' సినిమాలో నటించిన ఈ లేడీ విలన్ గుర్తుందా? ఆమె తన 54 ఏళ్ల వయసులోనూ ఫిట్గా అందంగా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తుంది. దాని వెనుక హెల్తీ సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా?
'బాహుబలి 2' తర్వాత ప్రభాస్ నటించిన భారీ యాక్షన్ చిత్రమే 'సాహో'. దర్శకుడు సుజీత్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం తెలుగులో మిశ్రమ స్పందన తెచ్చుకున్నప్పటికీ, హిందీలో మాత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు స్థాయి కలెక్షన్లతో భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
ఈ చిత్రంలో యాక్షన్ సీన్స్తో పాటు విలన్ పాత్రలు కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో పవర్ఫుల్ లేడీ విలన్ పాత్రలో నటించి మెప్పించిన నటి మందిరా బేడీ.
బాలీవుడ్లో ఎన్నో సినిమాల్లో కీలక పాత్రలు పోషించిన మందిరా బేడీ కేవలం నటి మాత్రమే కాదు.. ఆమె ఓ మంచి ఫ్యాషన్ డిజైనర్, ప్రముఖ టీవీ యాంకర్ కూడా!
1999లో దూరదర్శన్లో ప్రసారమైన 'శాంతి' సీరియల్ ద్వారా ఆమె దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత వెండితెరపై సహాయ నటిగా, విలన్ పాత్రలతో ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించారు.
నటన పరంగానే కాకుండా, సోషల్ మీడియాలోనూ మందిరా బేడీ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. తరచూ తన గ్లామరస్ ఫోటోలను అభిమానులతో పంచుకుంటూ నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారుతుంటారు.
ప్రస్తుతం ఆమె వయసు 54 ఏళ్లు అయినప్పటికీ, ఏమాత్రం వయసు పైబడిన ఛాయలు కనిపించకుండా అందాన్ని కాపాడుకుంటూ యంగ్ బ్యూటీలకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు. ఈ వయసులోనూ ఆమె ట్రెండ్కు తగ్గట్టుగా హాట్ లుక్స్తో కనిపిస్తూ నెటిజన్లను షాక్కు గురిచేస్తున్నారు.