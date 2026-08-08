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Mandira Bedi Photos: ప్రభాస్ సినిమాలోని ఈ లేడీ విలన్ గుర్తుందా? 54 ఏళ్ల వయసులోనూ హీట్ పుట్టించే గ్లామర్!

Written ByHarish Darla
Published: Aug 08, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:48 PM IST

Mandira Bedi Fitness Secret: పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. 'బాహుబలి' సినిమా తర్వాత ఆయన క్రేజ్ ఎల్లలు దాటిపోయింది. అయితే ఆయన నటించిన పాన్ ఇండియా చిత్రం 'సాహో' సినిమాలో నటించిన ఈ లేడీ విలన్ గుర్తుందా? ఆమె తన 54 ఏళ్ల వయసులోనూ ఫిట్‌గా అందంగా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తుంది. దాని వెనుక హెల్తీ సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా?

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'బాహుబలి 2' తర్వాత ప్రభాస్ నటించిన భారీ యాక్షన్ చిత్రమే 'సాహో'. దర్శకుడు సుజీత్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం తెలుగులో మిశ్రమ స్పందన తెచ్చుకున్నప్పటికీ, హిందీలో మాత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు స్థాయి కలెక్షన్లతో భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది.

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సాహో లేడీ విలన్ గుర్తుందా?

ఈ చిత్రంలో యాక్షన్ సీన్స్‌తో పాటు విలన్ పాత్రలు కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో పవర్‌ఫుల్ లేడీ విలన్ పాత్రలో నటించి మెప్పించిన నటి మందిరా బేడీ.

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మల్టీ టాలెంటెడ్ మందిరా బేడీ..

బాలీవుడ్‌లో ఎన్నో సినిమాల్లో కీలక పాత్రలు పోషించిన మందిరా బేడీ కేవలం నటి మాత్రమే కాదు.. ఆమె ఓ మంచి ఫ్యాషన్ డిజైనర్, ప్రముఖ టీవీ యాంకర్ కూడా! 

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1999లో దూరదర్శన్‌లో ప్రసారమైన 'శాంతి' సీరియల్ ద్వారా ఆమె దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత వెండితెరపై సహాయ నటిగా, విలన్ పాత్రలతో ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించారు.

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54 ఏళ్ల వయసులోనూ తరగని అందం..

నటన పరంగానే కాకుండా, సోషల్ మీడియాలోనూ మందిరా బేడీ చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. తరచూ తన గ్లామరస్ ఫోటోలను అభిమానులతో పంచుకుంటూ నెట్టింట హాట్ టాపిక్‌గా మారుతుంటారు. 

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ప్రస్తుతం ఆమె వయసు 54 ఏళ్లు అయినప్పటికీ, ఏమాత్రం వయసు పైబడిన ఛాయలు కనిపించకుండా అందాన్ని కాపాడుకుంటూ యంగ్ బ్యూటీలకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు. ఈ వయసులోనూ ఆమె ట్రెండ్‌కు తగ్గట్టుగా హాట్ లుక్స్‌తో కనిపిస్తూ నెటిజన్లను షాక్‌కు గురిచేస్తున్నారు.

TAGS:
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Prabhas
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