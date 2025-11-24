Mangal Gochar: ధనుస్సు రాశిలోకి గ్రహాల సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు.. ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం..

Mangal Gochar 2025:కుజుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీంతో డిసెంబర్ 7 కుజుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీంతో ఈ మూడు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ రాబోతున్నాడు. ఈ రాశుల వారు గణనీయమైన కెరీర్ తో పాటు ఆర్థిక పరమైన లాభాలను అందుకుంటాడు. కుజుడు సంచారం కారణంగా ప్రజలు ప్రకాశించే అదృష్టం గురించి తెలుసుకోండి..
మంగళ గ్రహ గోచారం : కుజుడు నవగ్రహాలకు సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు. ఈయన బలం, ధైర్యం, విజయానికి ప్రతీక. కుజుడు తన రాశిని మార్చుకున్నపుడు అది అన్ని రాశులవారిని ప్రభావితం చేస్తుంది. రాబోయే కుజ సంచారము డిసెంబర్ 7న జరుగబోతుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఇది చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. కుజుడు కదలిక మూడు రాశుల జీవితాల్లో పురోగతి, శ్రేయస్సు యొక్క కొత్త మార్గాలను ఏర్పరుస్తుంది. కుజుడు కదలికలో మార్పు కారణంగా ఏ రాశి వారికి అపారమైన ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు వెల్లివిరుస్తుంది.
వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, కుజుడు డిసెంబర్ 7న ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించడం వలన మూడు రాశులకు వారికి అద్భుతమైన యోగం ఏర్పడుతుంది. కుజుడు వృశ్చికరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. బృహస్పతి పాలించే ధనుస్సు రాశిలోకి కుజుడు ప్రవేశించడం వలన కొన్ని రాశులకు చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. ఆస్తి, వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో గణనీయమైన మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి.
తుల రాశి: కుజుడు తులా రాశి వారికి కొత్త జీవితాన్ని తీసుకురాబోతున్నాడు. మీ సామాజిక ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. వృత్తిపరంగా పురోగతికి అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి శుభవార్త అందుకుంటారు. వ్యాపారులు లాభంతో పాటు ఆర్థిక పరంగా స్థిరత్వాన్ని అందుకుంటారు. జీవితంలో పురోగతితో పాటు సానుకూల మార్పులు కనిపించబోతున్నాయి.
మిథున రాశి: కుజుడు సంచారం మిథున రాశి వారికి అనేక సానుకూల ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది. కెరీర్ లో పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ మార్పు గురించి ఆలోచించే వారికి ఈ సమయం ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. స్టాక్ మార్కెట్, పెట్టుబడులు ఆర్థిక లాభాలను తీసుకొస్తాయి.సంబంధాలు బలపడుతాయి. మీకు కుటుంబ మద్దతు లభిస్తుంది.
సింహ రాశి: కుజ సంచారము సింహ రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. మీ పనితీరు బాగుంటుంది. మీరు కోరుకున్న ప్రమోషన్ అవకాశాలను కూడా పొందుతారు. వ్యాపారవేత్తలు మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మరింత బలపడుతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో మీ సంబంధం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
