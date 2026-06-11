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Mangli Bigg Boss 10: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి కాంట్రవర్సీ సింగర్..వివాదాస్పద సెలబ్రిటీలకు గాలం వేస్తున్న బిగ్‌బాస్ నిర్వాహకులు!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 11, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:08 PM IST

Mangli Into Bigg Boss 10: బుల్లితెరపై ఆదరణ పొందిన రియాలిటీ షో 'బిగ్‌బాస్' మరోసారి సందడి చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే 9 సీజన్లు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న ఈ రియాలిటీ షో.. త్వరలోనే 10వ సీజన్‌ ప్రారంభం కాబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రోమో కూడా ఇటీవలే విడుదలైంది.

Singer Mangli Into Bigg Boss 10 Telugu1/6

బిగ్‌బాస్‌లోకి సింగర్ మంగ్లీ..

తెలుగులో బిగ్‌బాస్ ప్రారంభమై పదేళ్లు పూర్తి అవుతున్న సందర్భంగా.. ఈ ల్యాండ్‌మార్క్ సీజన్‌ను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వాహకులు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈసారి 'దశావతారం' అనే సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో షోకు మరిన్ని హంగులు అద్దనున్నారు. అలాగే సామాన్యులకు అవకాశం కల్పించేందుకు 'బిగ్‌బాస్ తెలుగు అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2' కూడా త్వరలోనే ప్రారంభం కానుందని సమాచారం.

Singer Mangli Into Bigg Boss 10 Telugu2/6

బిగ్‌బాస్‌లోకి సింగర్ మంగ్లీ..

ఈ 10వ సీజన్ కోసం సినీ తారలు, సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్లు, యాంకర్లతో పాటు పలువురి పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి. అందులో కొందరు.. బుల్లితెర సెలబ్రిటీలైన పల్లవి గౌడ, తేజస్విని గౌడ, పవన్ కళ్యాణ్ (వాసంతి కృష్ణన్ భర్త), ప్రభాకర్ లేదా ఆయన కుమారుడు చంద్రహాస్ బిగ్‌బాస్‌లోకి రానున్నట్లు సమాచారం. 

Singer Mangli Into Bigg Boss 10 Telugu3/6

బిగ్‌బాస్‌లోకి సింగర్ మంగ్లీ..

అలాగే కమెడియన్స్ ఎక్స్‌ప్రెస్ హరి, నూకరాజు, రాకింగ్ రాకేష్.. కొరియోగ్రాఫర్ జ్యోతి (ఆట సందీప్ భార్య) వంటి వారు ఈ సారి సెలబ్రిటీల జాబితాలో రియాలిటీ షోలోకి రానున్నట్లు సమాచారం. వీరితో పాటు సోషల్ మీడియా క్రియేటర్లు అయిన నందూ (నందూస్ వరల్డ్), రాయల్ మెక్ రమణ, శివ్, కడలి సత్యనారాయణ బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Singer Mangli Into Bigg Boss 10 Telugu4/6

బిగ్‌బాస్‌లోకి సింగర్ మంగ్లీ..

సాధారణంగా వివాదాల్లో ఉండే సెలబ్రిటీలపై బిగ్‌బాస్ నిర్వాహకులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే టాలీవుడ్ స్టార్ ఫోక్ సింగర్ మంగ్లీ పేరు ఇప్పుడు గట్టిగా వినిపిస్తోంది. తన అద్భుతమైన పాటలతో, జోష్‌తో దూసుకుపోతున్న మంగ్లీ.. ఇటీవలి కాలంలో కొన్ని వివాదాల్లో చిక్కుకున్నారు.

Singer Mangli Into Bigg Boss 10 Telugu5/6

బిగ్‌బాస్‌లోకి సింగర్ మంగ్లీ..

'గోకుల నందన' అనే ఇన్‌ఫ్రా సంస్థలో మంగ్లీ, ఆమె సోదరుడు కలిసి దాదాపు రూ. 200 కోట్ల స్కామ్‌కు పాల్పడ్డారంటూ ఒక న్యాయవాది ఆరోపణలు చేశారు. అయితే ఇవన్నీ నిరాధారమైనవని, తన పరువు తీసేందుకే ఇలా చేస్తున్నారని మంగ్లీ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.

Singer Mangli Into Bigg Boss 10 Telugu6/6

బిగ్‌బాస్‌లోకి సింగర్ మంగ్లీ..

ఈ వివాదం కారణంగా మంగ్లీ పేరు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయింది. వివాదాల సంగతి పక్కన పెడితే.. మంగ్లీ మంచి ఎంటర్‌టైనర్. ఆమె ఎనర్జీ, జోష్ హౌస్‌కు పెద్ద అసెట్ అవుతాయని బిగ్‌బాస్ టీమ్ భావిస్తోంది. ఇందుకోసం ఇప్పటికే నిర్వాహకులు ఆమెను సంప్రదించినట్లు గట్టి ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.

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