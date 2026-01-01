English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mangli vs Madhu Priya: మంగ్లీ బల్లీ పలికే పాటపై వివాదం.. మధుప్రియ తీవ్ర ఆరోపణలు

Mangli vs Madhu Priya: మంగ్లీ 'బల్లీ పలికే' పాటపై వివాదం.. మధుప్రియ తీవ్ర ఆరోపణలు

Mangli vs Madhu Priya Bayilone Balli Palike Song Goes Controversy: తెలంగాణ జానపద పాటలతో విశేష గుర్తింపు పొందుతున్న గాయని మంగ్లీ తరచూ వివాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. ఇటీవల ఆమె పాడిన పాట బల్లి పలికే వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఆ పాటను కాపీ కొట్టారంటూ విమర్శలు వస్తున్న వేళ దానికి స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్‌ మరో గాయని మధుప్రియ వీడియో చేయగా అది వైరల్‌గా మారింది.
తెలంగాణ జానపద పాటలతో గుర్తింపు పొంది సినీ పరిశ్రమలో స్టార్‌ గాయనిగా మంగ్లీ కొనసాగుతున్నారు. ఇటీవల బాయిలోనే బల్లీ పలికే అనే పాటను విడుదల చేయగా వైరల్‌గా మారింది. ఆ పాట అందరినీ ఆకట్టుకుని వ్యూస్‌ పరంగా దూసుకెళ్తోంది. తాజాగా ఈ పాట కొత్త వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

బాయిలోనే బల్లి పలికే పాట ఇతర పాట నుంచి కాపీ కొట్టారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. మరాఠ పాట నుంచి మంగ్లీ కాపీ కొట్టి బాయిలోనే బల్లీ పలికే పాట విడుదల చేశారనే ఆరోపణలు రావడంతో వివాదం రాజుకుంది. దీనికి మరో గాయని మధుప్రియ ఓ రీల్‌ చేయడంతో ఈ వివాదం తీవ్రమైంది.

మంగ్లీ పాట ఒరిజినల్ పాట కాదంటూ.. మరాఠీ పాటపై మధుప్రియ డాన్స్ చేస్తూ వీడియో పోస్ట్ చేసింది. మరాఠీ నుంచి కాపీ కొట్టి మంగ్లీ పాట విడుదల చేసిందని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. దీంతో సోషల్‌ మీడియాలో రచ్చ మొదలైంది.

ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో మంగ్లీపై ట్రోల్స్‌ మొదలయ్యాయి. కాపీ క్యాట్ అంటూ తీవ్రంగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. గతంలో మంగ్లీ కొన్ని వివాదాల్లో చిక్కుకోగా ఇప్పుడు కాపీ విషయంలో వివాదంలో చిక్కుకోవడంతో సినీ పరిశ్రమలో చర్చనీయంశంగా మారింది.

ప్రతి పాట డబ్బింగ్ మాత్రమే.. ఒరిజినల్ సాంగ్స్ మంగ్లీ పాడదని నెటిజన్లు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. మంగ్లీని ద్వేషిస్తున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ వివాదం నేపథ్యంలో మంగ్లీ స్పందించకుండా మరాఠీ సింగర్‌ స్పందించారు. ఆ వీడియోను మంగ్లీ పోస్టు చేసి సమాధానం ఇచ్చింది.

బాయిలోనే బల్లీ పలికే పాటనే మహారాష్ట్ర సింగర్‌ కాపీ కొట్టారని తేలింది. మంగ్లీ పాట విడుదల చేసిన కొన్ని వారాలకు మరాఠలో అదే ట్యూన్‌తో అక్కడి వారు పాట విడుదల చేశారు. ఆ పాట విడుదల చేస్తూ మంగ్లీ పాడిన పాట బల్లీ పలికే తమకు స్ఫూర్తి అని డిస్క్రిప్షన్‌లో రాయడం విశేషం.

మంగ్లీ పాట తమకు స్ఫూర్తి అని మరాఠ గాయని వీడియో కూడా విడుదల చేసింది. దీంతో బల్లి పలికే పాట కాపీ కాదని తేలిపోయింది. కానీ ఇండస్ట్రీలో మధుప్రియ వర్సెస్‌ మంగ్లీ వివాదం కొనసాగుతోంది. ఇది ఇక్కడితో ఆగుతుందో లేదో వేచి చూడాలి.

