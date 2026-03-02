English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sexual harassment case: ఇంట్లోకి ప్రవేశించి అమ్మాయిని లైంగికంగా వేధించిన మంజుమ్మల్ బాయ్స్ దర్శకుడు.. కేసు నమోదు..!

Sexual harassment case: ఇంట్లోకి ప్రవేశించి అమ్మాయిని లైంగికంగా వేధించిన మంజుమ్మల్ బాయ్స్ దర్శకుడు.. కేసు నమోదు..!

Harassment case on director:
2024లో విడుదలై భారీ విజయాన్ని సాధించిన మంజుమ్మల్ బాయ్స్ సినిమా దర్శకుడు చిదంబరం పై లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు కావడం ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది. ఈ వార్త సినిమా అభిమానులను తీవ్రంగా షాక్‌కు గురిచేసింది.
మంజుమ్మల్ బాయ్స్ సినిమా నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందింది. ఈ సినిమా తమిళం, మలయాళ భాషల్లో విడుదలై అద్భుతమైన ఆదరణ పొందింది. ప్రేక్షకుల స్పందనతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. నివేదికల ప్రకారం ఈ సినిమా దాదాపు రూ.242 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఈ విజయంతో దర్శకుడు చిదంబరం పేరు దేశవ్యాప్తంగా తెలిసింది.  

అయితే తాజాగా ఆయనపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలతో కేసు నమోదు కావడం సంచలనం కలిగించింది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, 2022లో కొచ్చిలోని ఒక నివాస ప్రాంతంలో చిదంబరం అనధికారంగా ఒక ఇంట్లోకి ప్రవేశించి..అక్కడ ఉన్న ఒక మహిళను లైంగికంగా వేధించాడని ఫిర్యాదు అందింది. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా భారత శిక్షాస్మృతి సెక్షన్ 354 కింద కేసు నమోదు చేశారు.  

ఈ ఆరోపణలపై ఇప్పటివరకు దర్శకుడు చిదంబరం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. పోలీసు అధికారులు మాట్లాడుతూ, ఫిర్యాదు చేసిన మహిళ నుంచి పూర్తి స్థాయి వాంగ్మూలం తీసుకున్న తర్వాతే తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. అలాగే విచారణకు హాజరుకావాలని చిదంబరానికి నోటీసులు పంపనున్నట్లు కూడా వెల్లడించారు.  

ఈ ఘటనపై సినీ పరిశ్రమలో తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. ఒకవైపు సూపర్ హిట్ సినిమాతో మంచి పేరు సంపాదించగా, మరోవైపు ఇలాంటి ఆరోపణలు రావడం ఇండస్ట్రీ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసే విషయం అని పలువురు అంటున్నారు. నిజం ఏంటన్నది పోలీసు విచారణ తర్వాతే తేలాల్సి ఉంది.  

ఇదిలా ఉండగా, మంజుమ్మల్ బాయ్స్ సినిమా నిర్మాత నటుడు.. సౌబిన్ షాహిర్ గతంలో ఆర్థిక మోసానికి సంబంధించిన కేసులో అరెస్టు కావడం కూడా అప్పట్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ వరుస ఘటనలు సినిమా చుట్టూ అనవసరమైన వివాదాలను తెస్తున్నాయని అభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

పోలీసు విచారణ పూర్తయ్యే వరకు ఎవరిపైనా తుది నిర్ణయానికి రావద్దని, నిజం త్వరగా బయటకు రావాలని సినీ అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

Manjummel Boys director case Chidambaram sexual harassment case Manjummel Boys controversy Malayalam cinema latest news Tamil Malayalam movie news Section 354 IPC case

