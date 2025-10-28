English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!

World Richest Man In History: ప్రపంచంలో ఎంతో మంది ధనవంతులు ఉన్నారు. అందులో ప్రస్తుతం ఎలాన్ మస్క్ టాప్ లో నిలిచారు. కానీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే వ్యక్తి గురించి తెలిస్తే ఎలాన్ మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చనే అనక తప్పదు. అవును ఆ వ్యక్తి నడిచి వెళ్తుంటే బంగారం వర్షం కురిసేది. అతని సంపద మక్కా నుంచి కైరో వరకు ఆర్థిక వ్యవస్థలను కుదిపేసింది. ఇంతకు ఎవరా వ్యక్తి అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ చదవండి.

ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతులు ఎవరు అనగానే చాలా మంది ఎలన్ మస్క్, జెఫ్ బెజోస్ లేదంటే బిల్ గేట్స్ పేర్లు చెబుతుంటారు. ఎందుకంటే వీరి వద్ద బిలియన్ల డాలర్ల సంపద ఉంది. కానీ వీరందరి కంటే పది రెట్లు ఎక్కువ ధనవంతుడైన రాజు 700 ఏళ్ల క్రిత భూమిని పరిపాలించాడని మీకు తెలుసా. ఈ రాజు సంపదను అంచనా వేయడం నేటికీ అసాధ్యమనే చెబుతుంటారు.

అతను బంగారాన్ని దానం చేసేవాడట. కానీ అతని ఒకే ఒక ప్రయాణం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను నాశనం చేసింది. ఆ రాజు పేరు మన్సా మూసా. మాలి సామ్రాజ్యాన్ని పాలించిన గొప్పపాలకుడిగా చరిత్రలో నిలిచాడు. మాన్సా మూసా 1280లో జన్మించాడు. ఆ సమయంలో, పశ్చిమ ఆఫ్రికాలోని మాలి సామ్రాజ్యాన్ని బంగారు గనిగా పరిగణించేవారు.

చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మూసా సింహాసనాన్ని అధిష్టించినప్పుడు, మాలి ఏటా సుమారు 1,000 కిలోగ్రాముల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేసింది. అతని పాలన మాలికే పరిమితం కాలేదు. అతని సామ్రాజ్యం మౌరిటానియా, సెనెగల్, గాంబియా, గినియా, బుర్కినా ఫాసో, నైజర్, చాడ్, నైజీరియా వరకు విస్తరించింది. బ్రిటిష్ మ్యూజియం నివేదిక ప్రకారం, అతను ప్రపంచంలోని సగం బంగారాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.  

అమెరికన్ వెబ్‌సైట్ సెలబ్రిటీ నెట్ వర్త్ ప్రకారం, మాన్సా మూసా సంపద దాదాపు $400 బిలియన్లుగా అంచనా వేసింది. ఆ సమయంలో ఈ రాజు ఒక్కడే అంత సంపదను కలిగి ఉన్నాడని పేర్కొంది. కానీ ఈ రాజును అమరుడిని చేసింది అతని సంపద మాత్రమే కాదు, అతని దాతృత్వం కూడా. అతను మక్కా (హజ్) తీర్థయాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు.. బంగారంతో నిండిన 100 కంటే ఎక్కువ ఒంటెలతో పాటు వెళ్ళాడని చెబుతారు.

    ఆయనతో పాటు దాదాపు 500 మంది 500 బంగారు కడ్డీలు మోసుకెళ్లారు. ఈజిప్టులోని కైరోకు వెళ్లే దారిలో, ఆయన చాలా బంగారాన్నిదానం చేశారు. అది ఈజిప్టు ఆర్థిక వ్యవస్థను కుంగదీసింది. కైరోలో బంగారం ధరలు క్షీణించాయి. ఈజిప్టు ఆర్థిక పరిస్థితి తరువాతి కొన్ని దశాబ్దాలుగా అస్థిరంగా ఉంది.  

  మాన్సా మూసా ప్రయాణం ఒక మతపరమైన తీర్థయాత్ర కంటే తక్కువ కాదు, బదులుగా నడిచే బంగారు వర్షం అని చరిత్రకారులు రాశారు. మక్కా చేరుకున్న తర్వాత పేదలకు పెద్ద మొత్తంలో బంగారాన్ని విరాళంగా ఇచ్చాడు. అతని పాలనలో, విద్య, కళలను ప్రోత్సహించడానికి పాఠశాలలు, మసీదులు, విశ్వవిద్యాలయాలను నిర్మించాడని చెబుతారు. అతను మాలి రాజధాని టింబక్టును వాణిజ్యం, జ్ఞాన కేంద్రంగా మార్చాడు. దానికి "ఆఫ్రికా బంగారు నగరం" అనే మారుపేరు వచ్చింది.  

