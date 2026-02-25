English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bank Holiday: బిగ్ అలర్ట్ ..బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవు..!

Bank Holiday: బిగ్ అలర్ట్ ..బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవు..!

ఫిబ్రవరి నెల ముగింపు దశకు చేరుకుంది. మరికొద్ది రోజుల్లోనే మార్చి నెల ప్రారంభం కానుంది. అందువల్ల మార్చిలో బ్యాంక్‌కు వెళ్లాలనుకునే వారు ముందుగానే బ్యాంక్ సెలవులు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మార్చి నెలలో పండుగలు, ఆదివారాలు, రెండో శనివారం, నాలుగో శనివారం కలిసి మొత్తం 11 రోజుల వరకు బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి.
ప్రతి నెలలాగే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) బ్యాంక్ సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ జాబితా ప్రకారం కొన్ని సెలవులు దేశవ్యాప్తంగా ఉంటే, మరికొన్ని రాష్ట్రాలు, నగరాలకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి. కాబట్టి మీ నగరంలో బ్యాంక్ తెరిచి ఉందో లేదో ముందే చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.

మార్చి 1 ఆదివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. మార్చి 2న హోలికా దహన్ సందర్భంగా కాన్పూర్, లక్నోలో బ్యాంకులు పనిచేయవు. మార్చి 3న హోలీ రెండో రోజు కావడంతో హైదరాబాద్, ముంబయి, కోల్‌కతా, చెన్నై, విజయవాడ సహా పలుచోట్ల బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. మార్చి 4న ఢిల్లీ, చండీగఢ్, పట్నా, రాంచీ వంటి నగరాల్లో సెలవు ఉంటుంది.  

మార్చి 8 ఆదివారం కావడంతో మళ్లీ అన్ని బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. మార్చి 13న ఐజాల్‌లో స్థానిక పండుగ కారణంగా బ్యాంక్ సెలవు ఉంటుంది. మార్చి 14 రెండో శనివారం కావడంతో.. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. మార్చి 15 ఆదివారం కావడంతో కూడా బ్యాంకులు పనిచేయవు.  

మార్చి 17న జమ్మూ, శ్రీనగర్‌లో షబ్-ఎ-ఖద్ర్ కారణంగా సెలవు ఉంటుంది. మార్చి 19న ఉగాది, గుడి పడవ, తెలుగు నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా హైదరాబాద్, బెంగళూరు, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. మార్చి 20, 21 తేదీల్లో రంజాన్, ఈద్-ఉల్-ఫితర్ కారణంగా.. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంక్ సెలవులు ఉంటాయి.  

మార్చి 28న నాలుగో శనివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. మార్చి 29 ఆదివారం. మార్చి 31న మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా పలు నగరాల్లో బ్యాంకులు పూర్తిగా మూసివేయబడతాయి.  

అందువల్ల చెక్కులు, డ్రాఫ్ట్‌లు, నగదు లావాదేవీలు వంటి ముఖ్యమైన పనులు ఉంటే ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం ఎప్పటిలాగే అందుబాటులో ఉంటాయి.

