Silver Rate Today: వెండి ధరల మహా పతనం.. వారం రోజుల్లోనే రూ. 41,000 డౌన్.. నేడు మార్చి 25వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Silver Rate Today: బంగారం బాటలోనే వెండి కూడా పయనిస్తోంది. గత వారం రోజులుగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి, తాజాగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన వెండి ధరలను కుప్పకూల్చాయి. దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు ఊహించని విధంగా పడిపోతుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురవుతున్నారు.
ఒక్కరోజే ₹7,381 పతనం! బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో వెండి ధరలు భారీగా నష్టపోయాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో ప్రారంభ ట్రేడింగ్లోనే వెండి ధర సుమారు 3.28 శాతం మేర పడిపోయింది. అంటే కిలో వెండిపై ఏకంగా ₹7,381 తగ్గి, ప్రస్తుతం ₹2,17,786 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
ఈ పతనం సోమవారం నాటి ట్రేడింగ్ సెషన్లోనే తీవ్రస్థాయికి చేరింది. ఆ రోజు కిలో వెండి ధర కనిష్టంగా ₹1,99,643 స్థాయికి పడిపోవడం విశేషం. గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, కేవలం గత వారం రోజుల్లోనే వెండి ధర ఏకంగా ₹41,000 మేర పడిపోయింది. ప్రస్తుతం రీటైల్ మార్కెట్లో ఒక కేజీ సిల్వర్ ధర సుమారు ₹2,37,936 రూపాయల వద్ద కొనసాగుతోంది.
ఎందుకీ భారీ పతనం? వెండి ధరలు ఇలా అకస్మాత్తుగా పడిపోవడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి: ట్రంప్ - ఇరాన్ శాంతి చర్చలు: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్పై దాడులు చేయబోమని ప్రకటించడంతో యుద్ధ భయాలు తగ్గాయి. దీనివల్ల సురక్షిత పెట్టుబడిగా ఉన్న వెండి నుండి ఇన్వెస్టర్లు తమ సొమ్మును వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు. పారిశ్రామిక డిమాండ్ తగ్గడం: వెండిని కేవలం ఆభరణాలకే కాకుండా ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీలోనూ విరివిగా వాడతారు. అంతర్జాతీయంగా ఆర్థిక మందగమనం సూచనలు కనిపిస్తుండటంతో పారిశ్రామిక డిమాండ్ కొంత మేర తగ్గింది. డాలర్ బలోపేతం: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికా డాలర్ విలువ పెరగడం వల్ల వెండి వంటి విలువైన లోహాల ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగి, రేట్లు దిగివస్తున్నాయి.
కొనేవారికి ఇది సరైన సమయమా? వెండి ధరలు వారం రోజుల్లో రూ.41,000 తగ్గడం అనేది సామాన్యులకు, ముఖ్యంగా ఇంట్లో శుభకార్యాలు ఉన్నవారికి పెద్ద ఊరట. వెండి పట్టీలు, వెండి సామాగ్రి కొనాలనుకునే వారు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే, మార్కెట్ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం.. ఇరాన్ వ్యవహారంలో మరో ఐదు రోజుల పాటు యుద్ధం ఉండదు కాబట్టి, ధరలు మరికొంత కాలం ఇలాగే స్థిరంగా లేదా స్వల్ప తగ్గుదలతో కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
