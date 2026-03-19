Bank Holiday: బ్యాంక్‌ ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులు మార్చి 27న బంద్‌!

March 27 Bank Holiday In Nationwide: ఖాతాదారులకు బిగ్ అలెర్ట్.. ఈనెల చివరి వారంలో మీకు ఏమైనా బ్యాంకు పనులు ఉన్నాయా? అయితే బ్యాంకులను సందర్శించే ముందు మీరు కచ్చితంగా బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నాయా? లేదా? అని చెక్ చేసుకుని వెళ్లాలి. లేకపోతే తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. అయితే ఈ నెలలో మార్చి 27వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న పలు బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. కారణం తెలుసుకుందాం..
ప్రత్యేక పండుగలు ఉన్నప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. కొన్ని స్థానిక పండుగలకు ఆయా నగరాల్లో ఉండే బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయి. ఇది మాత్రమే కాదు దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఆదివారాలతోపాటు రెండో, నాలుగో శనివారంలో కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
అయితే బ్యాంకులకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన సెలవుల ప్రకారం బ్యాంకులకు బంద్ ఉంటాయి. మార్చినెలలో అంటే ఈరోజు 19వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు బ్యాంకు బ్రాంచీలు ఉగాది సందర్భంగా బంద్ ఉంటాయి. ఉత్తరాదిలో ఈ పండుగను గుడిపడ్వాగా జరుపుకుంటారు.
మార్చి 20వ తేదీ జమ్మూ కాశ్మీర్, కేరళ, శ్రీనగర్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఈద్-ఉల్-ఫితర్ సందర్భంగా సెలవులు ఉండనున్నాయి. అయితే కొన్ని బ్యాంకులకు మాత్రం మార్చి 21వ తేదీ బంద్ ఉంటుంది.
అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కువ శాతం ఈరోజే సెలవు ఉంది. అసోం, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, నాగాలాండ్, జమ్ము కాశ్మీర్, ఉత్తర ప్రదేశ్ వంటి ప్రాంతాలలో మార్చి 21న రంజాన్ హాలిడే ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో రెండు రోజులు సెలవులు ఉన్నాయి.
మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం కాబట్టి ఆ రోజు బ్యాంకులో యథావిధిగా బంద్ ఉంటాయి. ఇక మార్చి 27వ తేదీ శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణతో పాటు మధ్యప్రదేశ్, ఒడిశా, సిక్కిం, బీహార్ లో కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
మిజోరాం, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్, చండీగఢ్, వెస్ట్ బెంగాల్, ముంబై, నాగపూర్, జార్ఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో మార్చి 26 రోజునే శ్రీ రామ నవమి సెలవు ఉంది.
మార్చి 31వ తేదీ మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా తమిళనాడు, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, వెస్ట్ బెంగాల్, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అయితే మార్చి 31 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి రోజు కాబట్టి సెలవు రద్దు చేసినట్లు సమాచారం.