March Festivals 2026: మార్చి నెలలో హోలీ.. ఉగాది.. శ్రీరామనవమి, ఏ రోజు రానున్నాయి తెలుసా?

March Festivals List 2026: మార్చి నెల అతి త్వరలోనే రానుంది. మొదటి వారంలోనే మార్చి 4వ తేదీ హోలీ పండుగతో ఈ నెల ప్రారంభం కానుంది. అయితే మార్చి నెలలో మరిన్ని పండుగలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా శ్రీరామనవమి ,ఉగాది, రంజాన్ వేడుకలు జరుపుకోనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ రోజు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు స్కూళ్లు, బ్యాంకులు కూడా బంద్ ఉంటాయి. మార్చి నెలలో రానున్న పండుగల జాబితా తెలుసుకుందాం.
మార్చి 4వ తేదీ హోలీ పండుగ జరుపుకోనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆరోజు అన్ని వయస్సులవారు హోలీ ఆడతారు. ఆ ముందు రోజు హోలీకా దహనం, కామ దహనం నిర్వహిస్తారు. ఈసారి మూడో తేదీ చంద్రగ్రహణం కూడా రానుంది.
ఇక ఆ తర్వాత కూడా ఈ నెల గురువారం బాయ్ దూజ్ నిర్వహిస్తారు. ఇక మార్చి 8వ తేదీ రంగ పంచమి, 10వ తేదీ శీతల సప్తమి, 11వ తేదీ శీతల అష్టమి కూడా నిర్వహిస్తారు.
మార్చి 19వ తేదీ ఉగాది పండుగ రానుంది. ఇది తెలుగు వారికి కొత్త సంవత్సరం. కొత్త పంచాంగం మొదలయ్యే రోజు. ఈ నేపథ్యంలో దక్షిణాదిలో ఉగాది పండుగ విశిష్టంగా జరుపుకుంటారు. ఉత్తరాదిలో కూడా ఈ వేడుక ఉంది. ఉగాది వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ రకాలుగా పిలుస్తారు. ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పచ్చడి తయారు చేసుకుంటారు.
ఆ తర్వాత మార్చు 26వ తేదీ శ్రీరామనవమి నిర్వహిస్తారు. ఈరోజు సీతారాముల కళ్యాణం వేడుకగా జరుపుకుంటారు. ప్రముఖ ఆలయాల్లో ఈ వేడుకగా వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. శ్రీరామ నవమి గురువారం రానుంది.
ముస్లింల నిర్వహించే రంజాన్ వేడుకలు కూడా శుక్రవారం 20వ తేదీ రానుంది. ఆ రోజు ముస్లిం సోదరులు రంజాన్ నెల జరుపుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి వేడుకగా ఈ పండుగ నిర్వహిస్తారు. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)