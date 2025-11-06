Business Idea: తెలుగు రైతులు బంగారం పండిస్తున్నారు..దీంతో ఒకేసారి రూ.10 లక్షలు లాభం..

Marigold Flower Cultivation: రాబోయేది అసలే పండుగ సీజన్.. పండుగల సమయంలో పూలకు అధిక డిమాండ్. అయితే ఈ పువ్వును మీ పొలాల్లో పండిస్తే, రైతులు నేరుగా ప్రయోజనం పొందడం ద్వారా తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించవచ్చు.
ఏ పండుగ లేదా శుభ సందర్భం వచ్చినా, ఇంటి అలంకరణకు బంతి పువ్వులు చాలా అవసరం. బంతి పువ్వుల రంగు, అందం కారణంగా ఎల్లప్పుడూ అధిక డిమాండ్ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, వరుసగా మరిన్ని పండుగలు వస్తున్నందున ఈ సమయంలో డిమాండ్ సాధారణంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని ప్రయోజనం ఏమిటంటే మీరు తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభం పొందవచ్చు.
బంతి పూల సాగుకు పెద్దగా పెట్టుబడి అవసరం లేదు. కొంచెం స్థలం ఉంటే సరిపోతుంది. ఈ పువ్వు విత్తనాలు తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. స్థలం లేకపోతే ఒక ఎకరం భూమిని అద్దెకు తీసుకోవచ్చు. సగటున ఒక ఎకరం భూమిలో 5,000 నుండి 8,000 కిలోల చందు పూలు వికసిస్తాయి. దసరా, కార్తీక మాసాల్లో కిలో ధర దాదాపు రూ. 200 ఉంటుంది. అంటే ఒక ఎకరం తోట నుండి దాదాపు రూ. 10 లక్షల ఆదాయం పొందవచ్చు.
బంతి పువ్వులు పొందడానికి 3 నుండి 4 నెలలు పడుతుంది. దసరా నుండి సంక్రాంతి వరకు ఈ పువ్వులకు పూర్తి డిమాండ్ ఉంటుంది. సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే, మీరు ఒకే సీజన్లో 5 నుండి 6 పువ్వులను పొందవచ్చు. సెప్టెంబర్ నెల ఈ సాగుకు అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.
ఈ మొక్కలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. అవి, లంపీ మ్యారిగోల్డ్, రెడ్ మ్యారిగోల్డ్. లంపీ మ్యారిగోల్డ్ను ఆఫ్రికన్ మ్యారిగోల్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు. దీనిని దేశంలోని దక్షిణ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా పండిస్తారు. ఈ పూల దండలను తరచుగా వేదిక అలంకరణ కోసం ఉపయోగిస్తారు.
ఈ పుష్పించే మొక్కలు పెరగడం సులభం. వీటికి తక్కువ నీరు అవసరం. వారానికి రెండుసార్లు నీరు పోస్తే సరిపోతుంది. పుష్పించే కాలంలో నేల ఎల్లప్పుడూ తేమగా ఉండాలి. పంటకు ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే సేంద్రియ ఎరువులు వాడవచ్చు.