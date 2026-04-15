Cheapest 1.5 Ton AC Offers: రూ.17,140కే ఫ్లిప్కార్ట్లో MarQ by Flipkart 2025 మోడల్ 1.5 Ton 3 స్టార్ ఏసీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఇది ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేస్తే చీప్ ధరకే పొందవచ్చు.
Cheapest 1.5 Ton AC Online: ఎప్పటి నుంచో అత్యంత చీప్ ధరలో మంచి ఏసీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో సమ్మర్ సేల్స్ భాగంగా అత్యంత అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపుతో పాటు అదనంగా క్రెడిట్ కార్డ్ డిస్కౌంట్, ఎక్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, దీనిపై ఉన్న అన్ని రకాల ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
MarQ by Flipkart 2025 మోడల్ 1.5 Ton 3 స్టార్ ఏసీ అద్భుతమైన డిజైన్తో పాటు ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో 5-in-1 కన్వర్టిబుల్ (Convertible) ఫీచర్ లభిస్తోంది. దీని వల్ల రూమ్ లో ఉన్న వ్యక్తుల సంఖ్యను బట్టి లేదా బయట ఉన్న వేడిని బట్టి ఏసీ కూలింగ్ కెపాసిటీని 5 రకాలుగా మార్చుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా కరెంట్ కూడా చాలా వరకు ఆదా అవుతుంది.
అలాగే ఇందులో టర్బో కూల్ టెక్నాలజీ (Turbo Cool) స్పెషల్ టెక్నాలజీ కూడా లభిస్తోంది. కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే గదిని వేగంగా చల్లగా ఉంచేందుకు కూడా క్రీయాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.. ఇందులో 4-వే ఎయిర్ స్వింగ్ (4-Way Swing) ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని వల్ల గదిలోని నాలుగు మూలలకు గాలి సమానంగా అందేలా చేస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది.
ఈ ఏసీలో ఉండే బ్లూ ఫిన్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ కండెన్సర్తో పాటు ఎవాపరేటర్ కాయిల్స్ తుప్పు పట్టకుండా కోటింగ్ రక్షణగా నిలుస్తుంది. దీంతో పాటు ఏసీ ఎక్కువ కాలం పని చేస్తుంది. ఇది ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో 153IPG25WQ మోడల్ నెంబర్తో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా 1.5 Ton కెపాసిటీతో లభిస్తోంది. ఇది 3 Star రేటింగ్తో అందుబాటులో ఉంది.
అలాగే ఇందులో ఇండోర్ యూనిట్పై Hidden LED డిస్ప్లే కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు పవర్ కట్ అయినప్పుడు మునుపటి సెట్టింగ్స్తోనే ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఇందులో గాలిలోని దుమ్మును ఫిల్టర్ చేసి శుభ్రమైన గాలిని అందించేందుకు ప్రత్యేకమై ఫిల్టర్ వ్యవస్థ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. ఏసీలో ఏవైనా చిన్న సమస్యలు ఉంటే డిస్ప్లేపై ఎర్రర్ కోడ్ ద్వారా చూపించే ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది..
ఇక ఈ ఏసీ ఫ్లిప్కార్ట్లో వివిధ ధరల్లో అందుబాటులో ఉంది. దీని MRP ధర రూ.47,899 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి 47 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.25,490 కే పొందవచ్చు. దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,275కే పొందవచ్చు. అలాగే ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే, రూ.5,800 వరకు ఎక్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో కేవలం రూ.17,140కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.