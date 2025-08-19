MarQ 1 Ton: రూ. 15,000లకే ఇంటికి ఏసీ తెచ్చుకోండి..దాదాపు రూ.50,000 విలువైన ఏసీ ఇది!

MarQ 1 Ton Price and Features: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్ని రకాల గాడ్జెట్స్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో విక్రయిస్తున్నారు. ఇటీవలే ఫ్రీడమ్ సేల్ పూర్తయినా.. కొన్ని రకాల టీవీలు, స్మార్ట్ ఫోన్స్, ఏసీలు, వాషింగ్ మెషిన్స్పై అదే ఆఫర్ కొనసాగుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా కొన్ని స్టార్టప్ కంపెనీల ఏసీలు అతి తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి.
ఈ క్రమంలో మార్క్యూ (MarQ) కంపెనీకి చెందిన ఎయిర్ కండీషనర్ను మార్కెట్లో రూ. 48,999 ధరకు విక్రయిస్తున్నారు. అయితే ఇదే ఏసీ డిస్కౌంట్ ధరకే ఫ్లిప్కార్ట్లో అమ్మకానికి ఉంచారు. 51 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 23,999 ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చేసింది.
అయితే దీంతో పాటు ఈ ఎయిర్ కండీషనర్ ధరను మరికొంత తగ్గించుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. బ్యాంకు క్రెడిట్ తో సహా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా దీని ధర మరింత తగ్గిపోతుంది. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిక్ బ్యాంకు క్రెడిట్ ద్వారా ఈ ఏసీ కొనుగోలు చేసినట్లయితే దీనిపై రూ. 4,000 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు.
ఇదే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలుపై ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. రూ. 23,999 ధరతో ఉన్న ఈ ఏసీని మీ పాత ఎయిర్ కండీషనర్తో ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా మీకు గరిష్టంగా రూ. 5,100 తగ్గింపు వస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ను రూ. 14,890 ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మార్క్యూ (MarQ) ఎయిర్ కండిషనర్లో కొన్ని హైలైట్స్ దాగున్నాయి. 1 టన్ కెపాసిటీతో వస్తున్న ఈ ఏసీ.. 3 స్టార్ BEE రేటింగ్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 1 స్టార్ నాన్ ఇన్వర్టర్తో పోల్చితే దాదాపుగా 15 శాతం ఎనర్జీని సేవ్ చేస్తుంది. ఇది ఆటో రీస్టార్ట్ అవుతుంది పవర్ కట్ తర్వాత మళ్లీ యథావిథిగా పనిచేస్తుంది. మ్యానువల్గా ఆన్ చేసి సెట్టింగ్ చేయాల్సిన పని లేదు. బెస్ట్ కూలింగ్ నేచర్తో పాటు స్లీప్ మోడ్లో టెంపరేచర్ను ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ చేస్తుంది.