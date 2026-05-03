AC Offers 2026: మధ్యతరగతి వాళ్లకు గుడ్ న్యూస్.. రూ.42,799 ఏసీ కేవలం రూ.18,000కే.. నమ్మశక్యం కాని ఆఫర్!

AC Offers 2026:ఈ రోజుల్లో ఎండలు తీవ్రంగా పెరుగుతున్నాయి. అందుకే చాలా మంది ఇంటికి ఏసీ (AC) కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ సాధారణంగా ఏసీ అంటే ఖర్చు ఎక్కువ అని భావిస్తారు. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. మార్కెట్‌లో తక్కువ ధరలో మంచి ఏసీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మే 2026 నాటికి 1 టన్, 1.5 టన్ ఏసీలు సుమారు ₹21,000 నుంచి ₹35,000 వరకు ప్రారంభ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా క్రోమా, మిడియా, గోద్రేజ్ వంటి బ్రాండ్లు తక్కువ ధరలో మంచి ఆఫర్లు ఇస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్లు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి.

ఇప్పుడు ఒక ప్రత్యేక ఆఫర్ గురించి చెప్పుకుంటే, సాధారణంగా ₹42,799 ధర ఉన్న ఒక స్ప్లిట్ ఏసీ ఇప్పుడు భారీ డిస్కౌంట్‌తో కేవలం ₹19,990కి అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా బ్యాంక్ ఆఫర్లు, కాయిన్ ఆఫర్లు వాడితే ఈ ధర ఇంకా తగ్గి సుమారు ₹18,000 వరకు పడుతుంది. ఇది నిజంగా చాలా మంచి డీల్ అని చెప్పాలి.

ఇది 0.75 టన్, 3 స్టార్ ఇన్వర్టర్ స్ప్లిట్ ఏసీ. దీనిలో 4-ఇన్-1 మోడ్ కూడా ఉంటుంది. అంటే మీ అవసరానికి అనుగుణంగా కూలింగ్‌ను మార్చుకోవచ్చు. చిన్న గదులకు ఈ ఏసీ చాలా సరైన ఎంపికగా ఉంటుంది. అలాగే పవర్ సేవింగ్ కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి విద్యుత్ బిల్లులు ఎక్కువగా రావు.

ఇంకా ఒక మంచి విషయం ఏమిటంటే, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మీ పాత ఏసీ లేదా ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను ఇచ్చి కొత్త ఏసీని ఇంకా తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఏసీలపై భారీ డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. సరైన సమయం చూసి కొనుగోలు చేస్తే చాలా డబ్బు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లలో వచ్చే ఆఫర్లు మిస్ కాకుండా చూడాలి. ఈ వేసవిలో తక్కువ ఖర్చుతో చల్లని గాలి ఆస్వాదించాలని అనుకుంటే, ఇలాంటి ఆఫర్లను తప్పకుండా ఉపయోగించుకోండి.

