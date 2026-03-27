  • Live in relation ship: పెళ్లి తర్వాత మరోకరితో లివింగ్ రిలేషన్ తప్పు కాదు.. అలహబాద్ హైకోర్టు సెన్సెషనల్ తీర్పు..

Live in relation ship: పెళ్లి తర్వాత మరోకరితో లివింగ్ రిలేషన్ తప్పు కాదు.. అలహబాద్ హైకోర్టు సెన్సెషనల్ తీర్పు..

Married man in live in relationship: నైతికతను, చట్టాన్ని వేర్వేరుగా చూడాలని అలహాబాద్ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.  ఈ క్రమంలో కోర్టు తీర్పుపై నెట్టింట భిన్నమైన వాదనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీని వల్ల యువత ఇంకా పెడదొవ పట్టే చాన్స్ లు ఉన్నాయంటు కొంత మంది ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
 
ఇటీవల సమాజంలో కొంత మంది వల్ల భార్యభర్తల పవిత్ర బంధం పూర్తిగా అభాసుపాలైందని జనాలు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  పెళ్లి చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండకుండా ఒకరిపై మరోకరు హత్యలకు కుట్రలు చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. ఇంకా కొంత మంది డబ్బుల కోసం ఎంతటి దారుణాలకు అయిన వెనుకాడటంలేదు. ప్రియుడిలో కలసి కట్టుకున్న వారిని ఏ మాత్రం కనికరంలేకుండా కాటికి పంపుతున్నారు.  

 లివింగ్ రిలేషన్ వల్ల సమాజం ఎటుపోతుందో అని చాలా మంది ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే.. ఈ సహజీవనం రచ్చపై తాజాగా.. అలహాబాద్ హైకోర్టు వెలువరించిన తీర్పు అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లు  అయిందని నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది.  ఒక వివాహితుడైన పురుషుడు, మేజర్ అయిన మహిళతో ఆమె అంగీకారంతో సహజీవనం చేయడం నేరం కిందకు రాదని అలహాబాద్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది.   

దీనితో పాటు.. నైతికతను, చట్టాన్ని వేర్వేరుగా చూడాలని ధర్మాసనం అభిప్రాయ పడింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని షాజహాన్‌పూర్‌కు చెందిన ఒక సహజీవన జంట తమపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్‌ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ అలహబాద్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. దీనిపై  జస్టిస్ జేజే మునీర్, జస్టిస్ తరుణ్ సక్సేనాలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.  

షాజహాన్‌పూర్‌కు చెందిన 18 ఏళ్ల అనామిక, వివాహితుడైన నేత్రపాల్ అనే వ్యక్తితో కలిసి సహజీవనం చేస్తోంది. ఇటీవల అనామిక తల్లి  కాంతి.. తన కుమార్తెను నేత్రపాల్ మాయ మాటలు చెప్పి లొంగ తీసుకున్నాడని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.  దీంతో అనామిక, నేత్రపాల్ లు ఈ కేసులు కొట్టివేయాలని, తమ కుటుంబంతో ప్రాణహనీ ఉందని, పరువు హత్య జరిగే చాన్స్ ఉందని తమకు రక్షణ  కల్పించాలని, తమ ఇష్ట ప్రకారమే లివింగ్ రిలేషన్ లో ఉన్నామని కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.  

 నేత్రపాల్‌కు అప్పటికే వివాహమై,  పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. అతను మరో మహిళతో సహజీవనం చేయడం చట్టరీత్యా నేరమని యువతి కుటుంబం తరఫు న్యాయవాది వాదించారు. దీనిపై కోర్టు యువతి మేజర్ ఆమె సమ్మతితోనే సహాజీవనంచేస్తుందని వ్యాఖ్యలు చేసింది. నేత్రపాల్ భార్యకు మాత్రమే దీనిపైన క్వశ్చన్ చేసు హక్కు ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.  

ఈ క్రమంలో జంటకు భద్రత కల్పించాల్సిన బాధ్యత పోలీసులదని హైకోర్టు తీవ్రంగా స్పందించింది. అదే విధంగా.. వారి ఇంటికి వెళ్లడం గానీ, ఫోన్ లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా సంప్రదించడం గానీ చేయవద్దని యువతి కుటుంబ సభ్యులను హెచ్చరించింది. ఈ కేసు తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్ 8వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. దీంతో కోర్టు తీర్పు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై అసలు జనాలు లివింగ్ రిలేషన్ అంటూ తమ కాపురాలను కూల్చుకుంటున్నారు. న్యాయ స్థానాలు ఇలాంటి తీర్పులు ఇస్తే కోతికి కొబ్బరి చిప్ప దొరికినట్లు దాన్ని తప్పుడు మార్గంలో ఉపయోగించుకుంటారని నెట్టింట జనాలు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Allahabad High Court Live In Relationship Married man live in relationship married man living with another woman Allahabad court on consensual live in relationship

