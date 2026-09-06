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అరుదైన ద్వాదశ రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి డబ్బు, ఉద్యోగం, అదృష్టంలో భారీ మార్పులు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 06, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:39 AM IST

Dwadasha Raj Yoga Effect: సెప్టెంబర్ నెలలో కుజ గ్రహంతో పాటు గురుగ్రహం ఒకదానికొకటి 30 డిగ్రీల కోణంలోకి వచ్చాయి. దీంతో ఎంతో శక్తివంతమైన ద్వాదశరాజ యోగం ఏర్పడి మొత్తం నాలుగు రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీని ప్రభావం మరికొన్ని రోజులపాటు కొనసాగి.. ఆయా రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించబోతోంది.

Dwadasha Raj Yoga Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. దీనిని ధైర్యంతో పాటు బలం, ఆత్మవిశ్వాసానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. ఇదిలా ఉంటే గురు గ్రహాన్ని అదృష్టంతో పాటు తెలివితేటలు జ్ఞానానికి సూచికగా చెప్పుకుంటారు. అయితే ఈ రెండు గ్రహాలు సెప్టెంబర్ నెలలో ప్రత్యేకమైన స్థానాల్లోకి వచ్చాయి. దీని కారణంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన ద్వాదశ రాజయోగం ఏర్పడింది. 

Dwadasha Raj Yoga Effect1/6

ద్వాదశ రాజయోగం..

సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ మంగళవారం రాత్రి కుజ గ్రహంతో పాటు గురు గ్రహం ఒకదానికొకటి 30 డిగ్రీల కోణంలోకి వచ్చాయి. ఫలితంగానే ఈ ద్వాదశ రాజయోగం ఏర్పడింది. అయితే ఈ యోగ ప్రభావం మరికొన్ని రోజుల పాటు కొనసాగబోతోంది. ఫలితంగా ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారికి ఆదాయం అంచలంచలుగా పెరుగుతుంది. డబ్బుకూడా పూర్తిగా తీరిపోయి.. జీవితంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు..  

Dwadasha Raj Yoga Effect2/6

మేషరాశి 

మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ద్వాదశ రాజయోగం కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కోరుకున్న కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు లభించడమే కాకుండా.. కొత్త కంపెనీల్లో ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తాయి. అలాగే కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా పొందగలుగుతారు. మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందే ఛాన్స్ ఉంది..

Mars Jupiter Effect3/6

సింహరాశి 

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కుజుడితో పాటు గురు గ్రహాల ప్రత్యేకమైన కలయిక కారణంగా అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. పనుల్లో గురువు గతి కూడా లభిస్తుంది. అలాగే మీ బాస్ ల నుంచి మంచి ప్రశంసలు కూడా లభించబోతున్నాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా సులభంగా లభించబోతున్నాయి. పోటీ పరీక్షల కోసం సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులకు తప్పకుండా ఉద్యోగాలు లభించబోతున్నాయి.

Mars Jupiter Conjunction September 20264/6

మీన రాశి 

ద్వాదశ రాజయోగ ప్రభావం వల్ల రాశి వారికి ఈ సమయంలో అనేక రకాల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అదృష్టం విపరీతంగా పెరిగి అనేక సమస్యల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆఫీసుల్లో అనేక రకాల సమస్యలు పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు సులభంగా తీరుతాయి. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా విపరీతంగా పెరిగి.. మానసిక ఆందోళన కూడా పూర్తిగా తగ్గుతుంది. 

Dwadasha Raj Yoga Effect September 20265/6

ధనస్సు రాశి 

ద్వాదశ రాజయోగం కారణంగా ధనస్సు రాశి వారికి దిమ్మతిరిగే ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. అలాగే పెద్ద పెద్ద కలలు కూడా నెరవేరి.. మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా పొందుతారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు లభించి.. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా సానుకూలమైన ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు..

Money Luck Astrology6/6

నోట్..

NOTE..ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల సూచనలు సలహాల నుంచి తీసుకున్నది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు.  

TAGS:
Dwadasha Raj Yoga Effect
Mars Jupiter Effect
Horoscope September 2026
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