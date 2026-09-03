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కుజుడు-గురుడి అరుదైన ద్విద్వాదశ రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ బెనిఫిట్స్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 03, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:47 AM IST

Mars-jupiter Rajyog 2026: సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీన కుజుడితో పాటు గురుడు ఒకదానికొకటి 30 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన ద్విద్వాదశ రాజయోగం 2026 ఏర్పడింది.. దీని ప్రభావం మేష రాశితో పాటు సింహ, ధనస్సు, మీనరాశుల వారిపై పడింది. అయితే ఈ సమయంలో ఈ రాశుల వారు బంపర్ ప్రయోజనాలు పొందబోతున్నారు. ఆర్థికంగా వీరికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. అనుకుంటున్న పనులు, వ్యాపారాలు అద్భుతమైన ధన లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారు.

Mars-jupiter Rajyog 2026 Effect: ధైర్యానికి.. శారీరక బలానికి అధిపతైన కుజుడు.. జ్ఞానానికి అధిపతైన గురుడు ఒకదానికొకటి ఒక నిర్దిష్ట స్థానానికి వచ్చినప్పుడు ఎంతో శక్తివంతమైన ద్విద్వాదశ రాజయోగం 2026 ఏర్పడుతుంది. అయితే, సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ మంగళవారం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో కుజుడితో పాటు గురుడు ఒకదానికొకటి 30 డిగ్రీల కోణంలోకి వచ్చాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి రెండు లేదా 12వ స్థానాలకు వచ్చినప్పుడు ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. 

Dwidwadash Rajyog 2026 Effect 1/6

ద్విద్వాదశ రాజయోగం 2026 ఎఫెక్ట్..

ద్విద్వాదశ రాజయోగం 2026 ప్రభావం మొత్తం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా చాలా వరకు మేలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా చాలా వరకు నెరవేరి.. విశేషమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ముఖ్యంగా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి.   

Mars-jupiter Rajyog 2026 Effect2/6

మేష రాశి 

ద్విద్వాదశ రాజయోగం 2026 ప్రభావంతో మేషరాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తిలో గొప్ప విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వీరు కోరుకుంటున్న ఉద్యోగం కూడా సులభంగా పొందగలుగుతారు. అదృష్టం విపరీతంగా పెరిగి అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు సాధించగలుగుతారు. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే సానుకూలమైన ఫలితాలు పొంది జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతారు.

Jupiter Rajyog 20263/6

సింహరాశి 

కుజుడు, గురు గ్రహాల కలయిక కారణంగా సింహరాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన పురోగతి లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. సానుకూలమైన ఫలితాలు పొందడమే కాకుండా పెద్దల సపోర్టుతో ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా పెద్దలకు సంబంధించిన సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే పరిష్కారం అవుతాయి.   

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ధనస్సు రాశి 

ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం కారణంగా ధనస్సు రాశి వారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. జీవితంలో అకస్మాత్తుగా సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. విదేశాలలో పనులు చేయాలని అనుకుంటున్నా వారికి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమానురాగాలతో పాటు ఆప్యాయత కూడా పెరుగుతుంది.  

Mars Jupiter Rajyog 20265/6

మీన రాశి 

మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో అనేక రకాలుగా చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పూర్వీకుల ఆస్తుల నుంచి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. సామాజిక హోదా పెరగడమే కాకుండా వ్యాపారాల్లో గణనీయమైన లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. కుటుంబ జీవితం కూడా ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మారి.. అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధించగలుగుతారు.

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గమనిక..

TAGS:
Mars Jupiter Rajyog 2026
Dwidwadash Rajyog 2026
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