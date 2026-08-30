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Mars-Mercury Effect: సెప్టెంబర్ 1 నుంచి బుధ-కుజుల లాభదృష్టి.. ఈ 4 రాశులకు డబ్బే డబ్బు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 30, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:56 AM IST

Mars-Mercury Effect On Zodiac: కుజుడితోపాటు బుధ గ్రహం ఒకదానికొకటి 60 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం కారణంగా ఎంతో ప్రత్యేకమైన లాభదృష్టి స్థానం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా విజయాలు సాధిస్తారు..

Mars-Mercury Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని గ్రహాల సంచారాలకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. గ్రహాల మధ్య కోణ సంబంధాలు కొన్ని రాశులపై ఎంతగానో ప్రభావితం చూపుతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ మంగళవారం సాయంత్రం నుంచి జ్ఞానంతో పాటు వ్యాపారానికి అధిపతి అయిన బుధుడు.. ధైర్యం, బలానికి సూచికగా భావించే కుజుడు ఒకదానికొకటి 60 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి..

Mars-Mercury Effect On Zodiac1/6

లాభదృష్టి స్థానం

ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 60 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం కారణంగా లాభదృష్టి స్థానం ఏర్పడుతుంది. అయితే, దీని ప్రభావం మొత్తం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది. ముఖ్యంగా లాభ దృష్టి స్థానం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు వస్తాయి.. సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి అనుకున్న పనులు దిగ్విజయంగా సాగుతాయి. దీంతోపాటు కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి. 

Mars-Mercury Effect On Zodiac Telugu2/6

మేషరాశి 

మేష రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కుజుడు అధిపతిగా వ్యవహరించడం చాలా ప్రత్యేకం. అయితే, కుజుడి ప్రభావంతో సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా గతంలో చిక్కుకుపోయిన డబ్బులు తిరిగి లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపార నిర్ణయాలు కూడా చాలా అనుకూలంగా మారుతాయి. కొత్త ప్రణాళికను సులభంగా విజయవంతం అవుతాయి..  

Mars Mercury 60 Degree Alignment3/6

మిథున రాశి 

మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం వల్ల ఏర్పడి లాభదృష్టి స్థానం కారణంగా అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరి అద్భుతమైన పదోన్నతులు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా రచనతో పాటు మీడియా, ఐటీ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి..  

Mars Transit Effect4/6

సింహరాశి 

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సంభాషణ నైపుణ్యం కూడా ఈ సమయంలో విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల్లో కొత్త కొత్త ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. విదేశీ వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులందరికీ దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించడమే కాకుండా.. అన్నదమ్ముల సపోర్టు కూడా పొందగలుగుతారు..

Mars Mercury Conjunction5/6

తులారాశి 

బుధ, కుజ కలయిక కారణంగా ఏర్పడే లాభ దృష్టి స్థానం కారణంగా తులా రాశి వారికి కొత్త కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులందరికీ విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా పాత ప్రాజెక్టు నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా భవిష్యత్తులో పంచని లాభాలు పొందుతారు..

Astrology Money Predictions6/6

గమనిక..

TAGS:
Mars Mercury Effect
Astrology
Mercury Transit 2026
Mars Transit Effect
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Mars Mercury Effect Zodiac

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