Mars-mercury: కుజ-బుధ గ్రహాల కలయిక.. ఏప్రిల్ 11 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం!

Mars-mercury Effect On Zodiac: ఏప్రిల్ 11వ తేది నుంచి కుజుడు, బుధుడు రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.
Mars-mercury Effect On Zodiac Telugu: రెండు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలయిక జరిపినప్పుడు అన్ని రాశులవారిపై ఎలాంటి ప్రభావం మీకు తెలసా? ఈ క్రమంలో ఏప్రిల్ నెలలో ఒక అరుదైన, శక్తివంతమైన గ్రహాలు కలయిక జరగబోతోంది. ముఖ్యంగా ధైర్యంతో పాటు సాహసాలకు కారకుడైన కుజుడు, బుధుడు ఒకే రాశిలోకి కలిసి ఉండబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ఏప్రిల్ 11న మీన రాశిలో ఈ మంగళ-బుధ కలయిక జరుగుతుంది. అయితే, దీని ప్రభావం ఏప్రిల్ 30వ తేది వరకు కొనసాగుతుంది. దీంతో ఈ సమయంలో మూడు రాశులవారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఊహించని స్థాయిలో వీరికి కలిసి రాబోతోంది. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా మిథున రాశివారికి ఈ సమయం ఆర్థికంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరికి ఊహించని స్థాయిలో ఆస్తులు కూడా పెరుగుతాయి. చాలా కాలంగా నిలిపోయిన పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి.
వృషభ రాశివారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీరికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. దీంతో పాటు ఆఫీసుల్లో ప్రతిభకు తగ్గట్లు గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది.
ధనుస్సు రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ సమయంలో పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్స్ కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు ఆర్థిక స్థితిగతులు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. అలాగే ఇష్టమైన రంగాల్లో కొత్త ఉద్యోగాలు కూడా లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
ఏప్రిల్ 11 నుంచి 30 వరకు ధనుస్సు రాశివారికి అనుకున్న ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఊహించని శుభవార్తలు కూడా అందుతాయి. దీంతో పాటు ఇష్టమైన కొత్త ఉద్యోగం కూడా లభిస్తుంది. అలాగే అనారోగ్య సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా సింపుల్గా ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇంట్లో చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి.