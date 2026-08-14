/Mars Rahu Effect: కుజ-రాహు ముఖాముఖి సంయోగం.. సెప్టెంబర్ వరకు ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం!

Mars Rahu Aspect Effect: సెప్టెంబర్ నెలలో 180 డిగ్రీల కోణంలోకి కుజుడితోపాటు రాహు గ్రహాలు రాబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఇప్పటికే మిధున రాశిలో ఉన్న కుజుడి ప్రభావం వల్ల అనుకోని ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి..
Mars Rahu Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజుడితో పాటు కొన్ని గ్రహాలు శక్తివంతమైనవిగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఈ కుజగ్రహం శక్తితో పాటు ధైర్యం భూమి ఆనందానికి అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. ఇదిలా ఉంటే ఆగస్టు రెండవ తేదీన కుజుడు మిధున రాశిలో ప్రవేశించి.. సెప్టెంబర్ 18వ తేదీ వరకు అక్కడే సంచార దశలో ఉంటాడు.. కాబట్టి ఈ సంచార సమయం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు.
ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 18వ తేదీ వరకు కుజుడితోపాటు రాహు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 180 డిగ్రీల కోణంలో వస్తాయి. అయితే ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి ముఖాముఖి కలయిక కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన అదృష్ట యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా సెప్టెంబర్ 18 వరకు ఆయారాశుల వారికి ఊహించని అదృష్టం లభిస్తుంది. అనుకోకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలన్నీ ఉన్నట్టుండి తొలగిపోతాయి.. ఈ సమయంలో ఎక్కువగా ఏ రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మేషరాశికి అధిపతి కుజుడు కావడం.. అలాగే వీరికి మూడవ స్థానంలో కుజుడు చేరడంతో అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా శక్తి సామర్థ్యాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఊహించని స్థాయిలో ధైర్యం కూడా పెరిగి అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ముఖ్యంగా నాయకత్వ లక్షణాలున్నవారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ప్రత్యర్థులపై తప్పకుండా విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మిధున రాశి వారికి కుజుడు మొదటి స్థానంలోకి రావడం వల్ల వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఎలాంటి డబ్బులైనా తిరిగి పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. అలాగే వ్యాపారాల్లో రిస్కు తీసుకునే సామర్థ్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో కూడా కీలకమైన పాత పోషిస్తారు..
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కుజుడి సంచారం అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలంగా అసంపూర్ణంగా ఉన్న పనులన్నీ తప్పకుండా ఈ సమయంలో పూర్తవుతాయి. ఎప్పటినుంచో ఉద్యోగాలు మారాలని చూస్తున్న వ్యక్తులందరికీ ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.. అలాగే విదేశీ వ్యాపారస్తులకు కూడా మంచి మంచి లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి..
కుంభ రాశి వారికి ఐదవ స్థానంలో కుజుడు ప్రవేశించడం కారణంగా.. తెలివితేటలతోపాటు విద్యాపరమైన విషయాల్లో తప్పకుండా మంచి శుభవార్తలు విని అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ముఖ్యంగా వీరు తప్పకుండా కొత్త శుభవార్తలను వినే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. పనుల్లో మంచి గుర్తింపు లభించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశాలు ఉన్నాయి.