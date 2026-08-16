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Mars Rahu: రాహు-కుజుల అంగారక యోగం ఎఫెక్ట్‌.. సెప్టెంబర్ 2 వరకు ఈ 4 రాశుల వారు జరభద్రం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 16, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:35 AM IST

Mars-rahu Conjunction: రాహు కుజుల అంగారక గ్రహంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో అనేక రకాల సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి సెప్టెంబర్ రెండు వరకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుందని జ్యోతిష్యుడు సూచిస్తున్నారు. లేకపోతే ఎన్నో రకాల సమస్యల బారిన పడాల్సి వస్తుంది..

Mars-rahu Conjunction Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గ్రహాల స్థానాలతో పాటు నక్షత్రం మార్పులు మానవ జీవితాలపై ఎంతగానో ప్రభావం చూపుతూ ఉంటాయి.. ప్రస్తుతం కుజుడు రాహువు కు సంబంధం ఉన్న నక్షత్రంలో సంచార దశలో కొనసాగుతున్నాడు.. దీని కారణంగా కుజుడు రాహువుల ప్రభావం ఇప్పటికీ కొన్ని రాశుల వారిపై అలాగే కొనసాగుతోంది. అయితే, ఈ సమయంలోనే అంగారక రాజయోగం కూడా ఏర్పడి. 
 

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అంగారక యోగం..

ఈ అంగారక యోగం చాలా శక్తివంతమైనదిగా భావిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఈ యోగంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలిగినప్పటికీ.. మరికొన్ని రాశుల వారికి అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీ వరకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఏ రాశిలో వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

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మేషరాశి 

అంగారక రాజయోగ ప్రభావంతో మేష రాశి వారికి ఈ సమయంలో కొన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా విపరీతమైన ఒత్తిడితో బాధపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతే కాకుండా డబ్బు విషయాల్లో కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పని ప్రదేశాల్లో ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Mars-rahu Conjunction Effect Telugu3/5

కర్కాటక రాశి 

సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీ వరకు కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈ సమయం ఎంతో ఒత్తిడికి గురిచేస్తుంది. కాబట్టి ఎవరితో వాదనలకు దిగకపోవడం చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగం వ్యాపారాల్లో అనేక సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సహుద్యోగులతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. ఎలాంటి పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ముందుకు సాగితే.. మంచి ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు.

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వృశ్చిక రాశి 

వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో దుష్ప్రభావాలకు దారి తీయబోతోంది. ముఖ్యంగా చట్టపరమైన సమస్యలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఇప్పటికే వివాదాలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులు కాస్త జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అంశాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. మాటలు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా వృశ్చిక రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు..  

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మకర రాశి 

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మకర రాశి వారికి అనేక అడ్డంకులు ఎదురయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అక్టోబర్ రెండవ తేదీ వరకు ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరిగే ప్రమాదం కూడా కనిపిస్తుంది. ఇంటి పనులు మరమ్మత్తులు లేదా ఆరోగ్య సంబంధిత కారణాలవల్ల ఆకస్మికంగా ఖర్చులయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఫలితంగా నెలలో బడ్జెట్ విపరీతంగా తగ్గిపోతుంది.. అలాగే వ్యాపార భాగస్వాములు కూడా ఈ సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

TAGS:
Mars Rahu Effect
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Rahu Kuja Zodiac
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Mars Rahu conjunction

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