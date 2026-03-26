Mars Rise 2026: 182 రోజుల తర్వాత సక్రమ మార్గంలోకి శుక్రుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేదు.. కనకవర్షమే!

Mars Rise 2026 Effect: 182 రోజుల తర్వాత అంగార ఉదయించబోతున్నాడు. అయితే, దీని ప్రభావం నేరుగా కొన్ని రాశుల వారిపై పడబోతోంది. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.

Mars Rise 2026 Effect On Zodiac 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా విగ్రహాల కదలికలు మానవ జీవితాల పై ఎంత ప్రభావం చూపుతాయని మనందరికీ తెలిసిందే. ముఖ్యంగా గ్రహాలకు సేనాపతిగా పిలిచే కుజుడు సుమారు 182 రోజుల విరామం తర్వాత తిరిగి ఉదయించబోతున్నాడు. ఈ గ్రహ మార్పుల వల్ల ద్వాదశ రాశుల వారిపై ఉన్న చెడు ప్రభావం.. అదృష్టంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. 


 
కుజుడు సక్రమ మార్గంలోకి రావడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ధైర్యం పెరగడమే కాకుండా శక్తి విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే కొన్ని రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభమవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వృత్తిపరమైన జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలగడమే కాకుండా వ్యాపారాధన లో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.  

మేషరాశి వారికి అధిపతి అంగారపుడే కావడంతో ఈ రాశి వారికి కూడా అపారమైన లాభాలు చేకూరి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన ప్రమోషన్స్ లభిస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం రెండింతలు పెరుగుతుంది.

మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఆర్థికంగా చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా విపరీతంగా లభించబోతున్నాయి. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి..  

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు శత్రువులపై అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. కోర్టు కేసులు, ఇతర  వివాదాలు ఉన్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అన్ని రకాల పరిష్కారం పొందగలుగుతారు. వ్యాపారస్తులకు నూతన ఒప్పందాలు కూడా కుదిరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా కుజుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి వీరికి వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్న ఈ ఒక వరంలా మారుతుంది. నూతన గృహాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడమే కాకుండా కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు  చేస్తారు..  

