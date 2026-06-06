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Mars Saturn Effect: మేష రాశిలోకి శని సంచారం 2027.. కుజ-శని సంయోగం వల్ల ఏ రాశుల వారికి నష్టాలు?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 06, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:50 AM IST

Mars Saturn Conjunction 2027: 2027 సంవత్సరంలో కుజుడు అధిపతిగా వ్యవహరించే మేషరాశిలోకి శని గ్రహం సంచారం చేయబోతోంది. దీనికి కారణంగా ఈ సమయంలో కుజ, శని గ్రహాల కలయిక కూడా జరుగుతుంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. 

Mars Saturn Conjunction 2027 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 2027 చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది.. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం శని గ్రహం సంచారం చేస్తుంది అలాగే కొన్ని శక్తివంతమైన గ్రహాలు కూడా వాటి రాశులను మార్చుకోబోతున్నాయి. శని ప్రతి రెండున్నర సంవత్సరాలకు ఒకసారి తన రాశిని మార్చుకుంటాడు.. అయితే, 2027 జూన్ నెలలో శని మీన రాశి నుంచి మేషరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు కావడం విశేషం..

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కుజుడి రాశిలోకి శని..

రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత కుజుడి రాశిలోకి శని వెళ్లడం కారణంగా కుజ శని సంయోగం ఏర్పడుతుంది దీని కారణంగా కొన్ని  రాశుల వారికి ప్రయోజనాలు కలిగితే మరి కొన్ని రాశుల వారికి నష్టాలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు ఎందుకంటే శని, కుజ గ్రహాలను ఒకదానికొకటి శత్రువు గ్రహాలుగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం జరిగినప్పుడు శుభ ప్రభావం కంటే ప్రతికూలమైన ప్రభావమే ఎక్కువగా అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది.  

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రెండు శత్రు గ్రహాలు

రెండు శత్రు గ్రహాలు ఒకేసారి చాలా అరుదుగా సంయోగం చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ సమయంలో శుభ ఫలితాలకు బదులుగా ఎక్కువగా అశుభ ఫలితాలే వస్తాయి.. ఇదిలా ఉండే కుజుడిని అగ్ని ప్రమాదవకుడిగా చెప్పుకుంటారు. అలాంటిది శనితో కలయిక జరపడం చాలా అరుదు. అయితే, కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ రెండు గ్రహాలు కలయిక కారణంగా అకస్మాత్తుగా ఆర్థిక లాభాలు కరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. 

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రెండు గ్రహాలు

ముఖ్యంగా 2027 సంవత్సరంలో తప్పకుండా ఈ రెండు గ్రహాలకు అనేక కారణంగా మేషరాశి వారు కష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. వీరు ప్రేమ జీవితంలో అనేక సమస్యలకు గురవుతూ ఉంటారు. డబ్బులు ఖర్చు చేయడం వల్ల పెద్ద పెద్ద సమస్యలు రావచ్చు. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తెలివుగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా రకరకాల సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

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ధనస్సు రాశి 

ఈ సమయంలో ధనస్సు రాశి వారికి కూడా కొన్ని రకాల సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా కోపాన్ని తగ్గించుకుని జాగ్రత్తగా ముందు కు పడితే అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. కానీ ఈ సమయాల్లో పనులు చేసే క్రమంలో తప్పకుండా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది..  

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సింహరాశి 

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో కొన్ని రకాల సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఆర్థిక నష్టాలకు కూడా దారి తీయవచ్చు. అంతేకాకుండా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎన్నో సమస్యలకు దారి తీస్తాయి. అలాగే ఊహించని మార్పులు కూడా చోటుచేసుకుంటాయి..

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మీన రాశి 

ఈ సమయంలో మీన రాశి వారికి కూడా శని, కుజ గ్రహాల ప్రభావం వల్ల ఆర్థిక విషయాల నుంచి ప్రేమ జీవితం వరకు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించడం మంచిది. అంతేకాకుండా చట్టపరమైన చిక్కుల్లో కూడా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా క్రమశిక్షణ పాటిస్తూ జీవితాన్ని ముందుకు సాగించడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కొన్ని తప్పుడు నిర్ణయాల వల్ల మీకు మీరే ప్రమాదాల బారిన పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

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TAGS:
Mars Saturn Effect
Astrology 2027
Mars Saturn Zodiac
Mars Saturn Effect Zodiac

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