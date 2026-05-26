/Mars Saturn Effect: కుజ, శని గ్రహాల లక్కీ ఎఫెక్ట్.. అక్టోబర్ వరకు ఈ 4 రాశుల వారు కుబేరులవ్వడం ఖాయం!

Mars Saturn Transit Effects 2026: కుజ, శని గ్రహాల ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి అక్టోబర్ వరకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.
Mars Saturn Transit Effects 2026 Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కుజ, శని గ్రహాలకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ రెండు గ్రహాలను కీడు గ్రహాలతో పాటు శక్తివంతమైన గ్రహాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ రెండు గ్రహాలు జాతకంలో శుభస్థానంలో ఉంటే జీవితాల్లో వృత్తి, వ్యాపారం, ధనం, సామాజిక గౌరవం వంటి విషయాల్లో పెద్ద మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అనుకోకుండానే భారీ ధన లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావం దాదాపు అక్టోబర్ వరకు కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఈ ద్వంద్వ గ్రహాల ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారు ఊహించని ధన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా జీవితంలో ఊహించని స్థాయికి ఎదుగుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే మేష, సింహ, తుల, మకర రాశుల వారికి ఈ సమయంలో అన్ని సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
కుజ, శని గ్రహాల ప్రభావంతో మకర రాశివారికి ఈ సమయంలో చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా పెద్ద పెద్ద మలుపులు తిరుగుతాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు తప్పకుండా పురోగతి కూడా సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల్లో కొత్త కొత్త ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా చాలా రోజుల తర్వాత వీరు ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు. కుటుంబ జీవితంలో కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
మేష రాశి వారికి ఉద్యోగాల పరంగా అనేక మార్పులు వస్తాయి. కొత్త ఉద్యోగాలతో పాటు ఇప్పుడిప్పుడే ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడిన వారికి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు పరంగా కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. పోటీ పరీక్షలలో కూడా విజయం సాధించవచ్చు. దీంతో పాటు చాలా కాలంగా ఉన్న ప్రణాళికలను అమలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ఈ సమయంలో సింహ రాశివారికి కూడా జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వ్యాపారాల్లో స్థిరపడినవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారికి ఈ సమయంలో బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా విదేశీ వ్యవహారాల్లో సానుకూల ఫలితాలు కలుగుతాయి.
కుజ, శని గ్రహాల ప్రభావం తులా రాశివారి ఆర్థిక పరిస్థితులపై పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అలాగే పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. కోపాన్నీ ఈ సమయంలో అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల అనేక రకాల ఫలితాలు పొందుతారు.
