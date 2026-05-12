/Mars Transit 2026: కుజుడి సంచారం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేదు.. కనకవర్షం కురవాల్సిందే!

Mars Transit In Aries 2026 Effect On Zodiac: మే 11వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో కుజుడు సొంత రాశి అయిన మేషంతలోకి ప్రవేశించాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది..
ఎంతో శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణించే కుజుడు మే 11వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో తన సొంత రాశిగా భావించే మేషం లోకి సంచారం చేశాడు.. అలాగే ఈ రాశికి అధిపతిగా కూడా కుజుడు వ్యవహరిస్తాడు. అలాంటిది కుజుడి ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడమే కాకుండా ఊహించని స్థాయిలో ధైర్యం కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే ఈ సమయంలో ఆదాయ వనరులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతూ వస్తాయి.
కుజుడు మేషరాశిలోకి వెళ్లడం కారణంగా మిథున రాశి వారికి ఆదాయ వనరులు అంచలంచెలుగా పెరుగుతూ వస్తాయి. అలాగే ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు కార్యాలయాల్లో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. దీంతోపాటు వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుంది. శత్రువులు మిమ్మల్ని చూసి ఓడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ జీవితం కూడా ఈ సమయంలో చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కుజుడి ప్రభావంతో ఉద్యోగాలపరంగా అద్భుతమైన పదోన్నతులు లభించబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశాల్లో మీకు ఊహించని పలుకుబడి లభించే అవకాశాలున్నాయి. సమాజంలో గౌరవం కూడా విపరీతంగా పెరిగే ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది. ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న విజయాలు తప్పకుండా ఈ సమయంలో పొందుతారు.
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కుజుడు సంచార ప్రభావంతో సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అదృష్టం విపరీతంగా పెరిగి నిలిచిపోయిన డబ్బులు తిరిగి వస్తాయి. ఈ సమయంలో కొత్త ఇళ్లతో పాటు కార్లు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రేమ జీవితంలో గొప్ప అడుగు ముందుకు వేస్తారు..
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో కుజుడు అధిపతిగా వ్యవహరించడం కారణంగా వీరు కోల్పోయిన శక్తిని తిరిగి పొందుతారు. అంతేకాకుండా వృత్తిలో కూడా రాణించే అవకాశాలున్నాయి. శత్రువులు ఎంతో సులభంగా ఓడిపోతారు. ఏదైనా వివాదాలు లేదా చట్టపరమైన విషయాల్లో మంచి విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యం చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.
