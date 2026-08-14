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Mars Transit 2026: ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి కుజుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేని గోల్డెన్ టైమ్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 14, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:23 AM IST

Mars Transit 2026: ఆగస్టు 12 కుజుడు ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి సంచారం చేసింది. దీని కారణంగా ఈ రోజు నుంచే కొన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడింది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆయా రాశులవారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
 

Mars Transit In Arudra Nakshatra 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజ గ్రహానికి అత్యంత ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ధైర్యం, పరాక్రమంతో పాటు భూమి, ఆత్మవిశ్వాసానికి కారకుడి భావించే కుజుడు.. ఆగస్టు 12 రాత్రి 10:42 గంటల సమయంలో ఎంతో కీడు గ్రహంగా చెప్పుకునే రాహు గ్రహానికి సంబంధించిన ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి సంచారం చేశాడు.. సెప్టెంబర్ 2వ తేది వరకు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతాడు..
 

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కుజ గ్రహ నక్షత్ర సంచారం

జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కుజ గ్రహ నక్షత్ర సంచారం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. ఇది ద్వాదశ రాశులపై భిన్నమైన ప్రభావం చూపుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని రాశులవారికి ఇది గోల్డెన్ టైమ్‌గా కూడా మారుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా బోలెడు ధన లాభాలు కూడా పొందే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి.   

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మేష రాశి (Aries)

ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి కుజుడు సంచారం చేసిన వెంటనే మేష రాశివారిపై ఊహించని ప్రభావం పడిదింది. దీని కారణంగా వీరికి జీవితంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం కూడా లభిస్తుంది. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి మంచి మంచి ప్రమోషన్స్‌ కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో భారీ పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. 

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మిథున రాశి (Gemini)

శక్తివంతమైన కుజుడు సంచారంతో మిథున రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఉన్న భూ వివాదాలు పరిష్కారమై, కోర్టు కేసుల నుంచి సులభంగా విముక్తి లభిస్తుంది. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి నాయకత్వ లక్షణాలు పెరిగి అనుకున్న పదవి పొందే ఛాన్స్‌లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందుతారు.   

Mars Transit In Arudra Nakshatra4/6

కర్కాటక రాశి (Cancer)

పవర్‌ఫుల్ కుజుడు ప్రభావంతో కర్కాటక రాశివారికి కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరించాలనుకునేవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం కూడా చాలా వరకు నెలకొంటుంది. అలాగే జీవిత భాగస్వామి పూర్తి సపోర్ట్‌తో మానసిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. దీంతో పాటు అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు కూడా సాధించే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి. 

Mars Transit In Arudra Nakshatra Effect5/6

ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)

కుజుడి నక్షత్ర సంచారం కారణంగా ధనుస్సు రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా చదువుకున్నవారు విదేశాలకు వెళ్లే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారు. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధించే ఛాన్స్‌లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. 

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గమనిక..

TAGS:
Mars transit
Mars Transit Effect
horoscope
Mars Transit Zodiac
Astrology
Mars Transit In Arudra

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