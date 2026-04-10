Mars Transit 2026: మే నెలలో ఈ 4 రాశుల వారికి రాజయోగం.. అశ్విని నక్షత్రంలోకి కుజుడి రాకతో అదృష్టం మీదే!

Mars Transit In Ashwini Nakshatra 2026: అశ్విని నక్షత్రం లోకి కుజుడు ప్రవేశించడం వల్ల మే నెలలో కొన్ని రాశుల వారి తలరాతలు మారబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆర్థికంగా మేలు జరగడమే కాకుండా కొన్ని విషయాల్లో విశేషమైన గుర్తింపు పొందుతారు.
Mars Transit In Ashwini Nakshatra 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా ఏప్రిల్ నెలలతో పోలిస్తే మే నెల చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ నెలలో అద్భుతమైన గ్రహాల కలయికతో పాటు సంచారాలు కూడా జరగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా భూమికి పుత్రుడుగా వ్యవహరించే కుజుడు మే 11వ తేదీ సోమవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో కేతువుకు చాలా సన్నిహితంగా ఉండే.. అశ్వినీ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. మే 29వ తేదీ వరకు ఇదే రాశిలో కొనసాగుతూ ఉండడం విశేషం. అయితే ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి.
అశ్విని నక్షత్రంలోకి కుజుడు ప్రవేశించడం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లాభాలు కలగడమే కాకుండా వృత్తిపరమైన జీవితంలో మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఎప్పటినుంచి తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు పరిష్కారం లభించబోతోంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
మేష రాశి వారికి అధిపతి కుజుడు కావడంతో సంచారంతో వీరికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో వీరి ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరిగి ముందడుగు వేస్తారు. అంతేకాకుండా ఎలాంటి పనులు చేపట్టిన ఎంతో వేగంగా ముందుకు సాగుతాయి. వృత్తి జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ ఆదాయ మార్గాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి.
మిధున రాశి వారికి కుజుడి సంచార ప్రభావంతో కెరీర్ పరంగా కొత్త కొత్త మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. వీరికి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు లభించడమే కాకుండా.. వ్యాపారాల్లో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు. అంతేకాకుండా వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల పై దృష్టి పెట్టడం వల్ల భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
అశ్వినీ నక్షత్రంలోకి కుజుడు ప్రవేశించడం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారికి సృజనాత్మకత విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరు చేపట్టిన పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గణనీయంగా మెరుగుపడడమే కాకుండా.. కుటుంబ సభ్యులతో సత్సంబంధాలు ఏర్పరచుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పనుల్లో ఉన్న అడ్డంకులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం ఎంతో ఆర్థికంగా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలగడమే కాకుండా స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యం కూడా చాలా నిలకడగా ఉండబోతోంది. వ్యాపార భాగస్వాముల నుంచి పూర్తి సహకారం లభించబోతోంది. దీనివల్ల వీరు వారి నుంచి విశేషమైన గుర్తింపు కూడా పొందే అవకాశాలు కలిగిస్తున్నాయి..