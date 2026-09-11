/Mars Transit: సెప్టెంబర్ 18న కర్కాటకంలోకి కుజుడు.. ఈ 5 రాశులవారికి ఊహించని కష్టాలు!

Mars Transit Effect On Zodiac: నీచ రాశి అయిన కర్కాటకంలోకి కుజుడు ప్రవేశించడం వల్ల ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో ఆకస్మిక మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పనుల్లో ఊహించని ఆటంకాలు వస్తాయి. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
Mars Transit Effect On Zodiac Telugu: గ్రహాల సేనాధిపతిగా భావించే కుజ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. దీనిని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ధైర్యం, పరాక్రమం, భూమితో పాటు రక్త సంబంధాలకు సూచికగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఇదిలా ఉంటే కుజుడు సెప్టెంబర్ 18న కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. బలహీనమైన నీచ రాశిగా భావించే కర్కాటకంలోకి కుజుడు వెళ్లడం వల్ల అన్ని రాశులవారిపై ప్రభావం పడుతుంది.
నీచ స్థానంలోకి కుజుడి ప్రవేశించడం కారణంగా కొన్ని రాశులవారి జీవితాల్లో మానసిక అశాంతితో పాటు ధన నష్టం వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబ, ఆరోగ్యపరంగా కూడా ప్రమాదాలు తలెత్తే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏ రాశులవారి తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందో? మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మేష రాశికి అధిపతి అయిన కుజుడుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు.. దీని కారణంగా కుటుంబంలో అనేక రకాల కలహాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా తల్లి ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు క్షీణించే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఆవేశాన్ని నియంత్రించుకోలేకపోతే తీవ్ర సమస్యలు కూడా ఎదురవుతాయి. కాబట్టి వీరు తప్పకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
అష్టమ స్థానంలో కుజుడు సంచార దశలో ఉండడం ధనుస్సు రాశివారికి అంత శుభం కాదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. రహస్య శత్రువుల భయంతో పాటు ఆకస్మిక ప్రమాదాలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఈ సమయం ఎన్నో రకాల సమస్యలను తెచ్చిపెట్టే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి.
లగ్న స్థానంలోనే కుజుడు కర్కాటక రాశివారికి ఉండడం వల్ల తీవ్ర మానసిక సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా వీరికి ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు కూడా వస్తాయి. కోపంతో పాటు రక్తపోటు, ఇతర సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో తీవ్ర నష్టాలు కూడా కలుగుతాయి.
పదో స్థానంలో కుజుడి ఉండడం వల్ల ఉద్యోగాల పాటు వ్యాపారాల పరంగా అనుకోని సమస్యలు కూడా సులభంగా వస్తాయి. పై అధికారులతో గొడవలు కూడా జరుగుతాయి. కాబట్టి ప్రశాంతంగా జీవితాన్ని గడపడం చాలా మంచిది. ఉద్యోగాలు మారాలనుకుంటున్నవారికి ఈ సమయం కాస్త బాగుంటుంది. అలాగే తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడేవారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
మిథున రాశివారికి కుజుడు కుటుంబ స్థానంలో సంచార దశలో కొనసాగడం వల్ల వీరికి బంధుమిత్రువులతో అనేక రకాల సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా ఊహించని స్థాయిలో మోసపోతారు. అలాగే ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఎవ్వరికీ రుణాలు ఇవ్వకపోవడం చాలా మంచిది.