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ఆగస్టు 2 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి సువర్ణకాలం.. కుజుడితో కోటీశ్వరులయ్యే ఛాన్స్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 18, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:39 AM IST

Mars Transit in Gemini 2026: ఆగస్టు 2వ తేదిన జరిగే కుజుడి గ్రహ సంచారం కారణంగా ఈ క్రింది మూడు రాశులవారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి.

Mars Transit in Gemini 2026 Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలు, రాశి సంచారాలు, తిరోగమనాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉందని మనందరికీ తెలిసిందే.. గ్రహాల కదలికలు మానవ జీవితంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపి.. కొన్ని రాశులవారికి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు తీసుకు వస్తాయి. ముఖ్యంగా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి కొన్ని గ్రహాల సంచారాలను చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు..
 
 

Mars Transit in Gemini 2026 Effect1/6

కుజుడు 2026

ఈ క్రమంలోనే ధైర్యం, పరాక్రమానికి కారకుడైన కుజుడు 2026 ఆగస్టు 2వ తేదీన మిథున రాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు.. ఈ శక్తివంతమైన గ్రహ సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో సువర్ణకాలం ప్రారంభమవుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి కెరీర్‌తో పాటు ఆర్థిక రంగాల్లో బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.  

Mars Transit in Gemini 2/6

మకర రాశి (Capricorn) 

కుజుడి సంచారం ప్రభావంతో మకర రాశివారికి కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన సక్సెస్ లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాల్లో కొత్త, పెద్ద బాధ్యతలు కూడా లభించే ఛాన్స్‌లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగాలు మారాలని చూస్తున్నవారికి ఈ సమయం ఎంలో అనుకూలంగా ఉంటుంది. అలాగే వాహనాలతో పాటు ఇళ్లు, కార్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా అద్బుతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి.   

Kuja Graha Effect3/6

కన్యా రాశి (Virgo) 

కుజుడి రాశి సంచారంతో కన్యా రాశివారికి ఈ సమయం ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. గతంలో నిలిపోయిన పనులు కూడా తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా హఠాత్తుగా చేతికి కూడా డబ్బులు లభిస్తాయి. వీరికి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు, కీర్తి ప్రతిష్టలు గణనీయంగా పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది.  

Mars Transit Effect4/6

మిథున రాశి (Gemini) 

కుజుడి ప్రభావంతో మిథున రాశివారిక ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ధైర్యం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. దీని వల్ల అన్ని పనులు కూడా చాలా సులభంగా చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.  

Mars Transit Zodiac5/6

మిథున రాశి

కుజుడి శక్తివంతమైన ప్రభావంతో ఉద్యోగస్తులకు దిమ్మతిరిగే ప్రమోషన్స్‌ కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.  

Mars Transit In Gemini 20266/6

గమనిక..

TAGS:
Mars transit
Kuja Graha
Kuja Graha Effect
Mars Transit Effect
Mars Transit Zodiac

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