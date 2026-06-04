/Mars Transit 2026: కృత్తికా నక్షత్రంలోకి కుజుడి సంచారం.. జూన్ 16 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి పండగే, ఇక డబ్బే డబ్బు!

Mars Transit In Krittika Nakshatra 2026: కృత్తికా నక్షత్రం లోకి కుజుడు సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి జులై నెల వరకు చాలా లాభదాయకంగానే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు బలంగా మారడమే కాకుండా.. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కారం కాబోతున్నాయి..
Mars Transit In Krittika Nakshatra 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహ సంచారానికే కాకుండా నక్షత్ర సంచారానికి కూడా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కుజుడు లాంటి గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం చేయడానికి కారణంగా అన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ధైర్యంతో పాటు బలం ఆత్మవిశ్వాసానికి సూచికగా భావించే కుజుడు జూన్ 16వ తేదీన కృత్తికా నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. జులై ఐదవ తేదీ వరకు అక్కడే సంచార దశలో ఉండడం విశేషం..
కృత్తికా నక్షత్రంలో కుజుడి సంచారం దేశంతో పాటు ప్రపంచం.. అలాగే మానవ జీవితాలపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది. సూర్యుడి నక్షత్రం గా భావించే కృత్తికా నక్షత్రంలోకి కుజుడు సంచారం చేయడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అదృష్టం కలిసి రావడమే కాకుండా కోరుకున్న కోరికలను నెరవేరుతాయి.. అంతేకాకుండా ఊహించని శుభవార్తలు కూడా వింటారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు..
కృత్తికా నక్షత్రం లోకి కుజుడు ప్రవేశించడం కారణంగా మేష రాశి వారికి యోజనకరంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో ఉద్యోగాలు చేసే వారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పదోన్నతులు లభించి.. ఆదాయ వనరులు కూడా పెరుగుతాయి. దీంతోపాటు అకస్మాత్తుగా ఆర్థిక లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే వ్యాపార పరిస్థితులు మెరుగుపడే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి..
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు వృత్తి తో పాటు ఆర్థికపరంగా మంచి ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. అలాగే సులభంగా కుటుంబ సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా ఏర్పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పనిలో ప్రతిభకు తగ్గ గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే విద్యార్థులు అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులు తప్పకుండా శుభవార్తలు వింటారు. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు బలంగా మారుతాయి..
మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా కుజుడు ఊహించని ప్రభావంతో విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో పెట్టుబడి తగ్గ గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రియమైన వారి సపోర్టు లభించి.. అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. కొంతమంది తప్పకుండా ఈ సమయాల్లో విదేశాలకు కూడా వెళ్లగలుగుతారు.
గ్రహాలన్నిటికీ అధిపతిగా సూర్యుడిని భావిస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది కుజుడు.. సూర్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం విశేషం. ఈ సమయంలో తప్పకుండా కుజ గ్రహ ప్రభావంతో వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త బలంతో పాటు ధైర్యం లభించబో. అంతేకాకుండా చురుకైన తెలివితేటలతో డబ్బులు సంపాదించగలుగుతారు. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు..
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